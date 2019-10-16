土耳其敘利亞衝突一觸即發 俄羅斯搖身維和

2019-10-16 03:51

〔中央社〕美軍撤離距土耳其南疆僅30公里的敘利亞北部邊防重鎮曼比季，大馬士革政府軍和安卡拉的武裝部隊雙雙挺進，衝突一觸即發。俄羅斯扮演維和角色，避免發生直接對抗。

俄羅斯國防部今天表示，俄軍在曼比季（Manbij）郊外的土軍和敘軍前線陣地進行巡邏，使兩軍有所分隔。

隨俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪阿拉伯聯合大公國的蒲亭敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）說，敘利亞政府軍和土耳其武裝部隊可能爆發的戰鬥「不會有人感興趣」，強調莫斯科「不會允許」這種事發生。

但是俄羅斯無法避免雙方發生小規模衝突。土耳其政府今天表示，當地土軍遭遇迫擊砲攻擊，造成一人喪生、8人受傷，並表示土軍回擊後，將15名「恐怖分子」正法。

俄羅斯隨軍記者的影片顯示，俄軍已接收位在曼比季郊外一處本來由美軍掌控的基地。

曼比季原為美國打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）的前哨基地，由與美軍結盟的庫德族民兵掌控。美軍自2017年起在當地巡邏，避免庫德族戰士和土耳其在當地進行對抗。

美國總統川普6日決定撤離駐敘利亞美軍。在敘利亞內戰中原本與美軍結盟的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）遭遇土軍進犯的威脅，因而於13日與大馬士革當局達成協議，讓政府軍開赴敘北協助抵禦土軍。

庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的骨幹。安卡拉將YPG視為與境內分離主義團體庫德工人黨（PKK）有關的「恐怖組織」。

拉倫蒂耶夫今天證實，莫斯科居間斡旋，促成敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍與庫德族民兵達成協議。

國營敘利亞新聞社（SANA）報導，政府軍已經進入曼比季，在當地升起敘利亞國旗。SANA發布的影片顯示，人群於今天上午聚集當地主要廣場，揮舞敘利亞國旗。也有今天拍攝的照片顯示，掛敘利亞和俄羅斯國旗的軍車出現在曼比季附近。

美國主導的國際反恐任務「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）發言人柯金斯（Myles B. Caggins III）上校稍後發推文說：「聯軍正在執行從敘利亞東北部撤軍，我們已經撤出曼比季。」

與此同時，突厥語國家合作理事會（Cooperation Council of Turkic Speaking States）第7屆高峰會14、15日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在峰會致詞時指出：「截至今天（15日）上午，我們已經解放大約1000平方公里的區域。」

土耳其9日起跨境揮軍敘利亞東北部展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。艾爾段指出，安卡拉的目標是要沿著土、敘邊界，解放從曼比季一直到敘利亞與伊拉克交界的這片區域，讓有意返國的敘利亞難民得以重新安置到當地。（編輯：陳政一）

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