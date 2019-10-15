美國新研究：有壓力的婦女 生男孩機率較低

2019-10-15 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新研究發現，有身體或心理壓力的婦女，生男孩的機率較低，早產的風險也比較高。

《CNN》報導，紐約長老會醫院/哥倫比亞大學歐文醫學中心（NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center）的婦產科婦女心理健康主任蒙克（Catherine Monk）是這項研究的主要作者，他說，「子宮是有影響力的第一個家」。

正常的自然性比例約為：每100個女孩對105個男孩，但這項研究發現，約有30%的孕婦感到有壓力，在身體受壓力的母親，生出的男女比變為4：9，處於心理壓力下的婦女，生出男女比為2：3，男性明顯較少。所有接受觀察的婦女都身體健康。

蒙克說，其他研究員已發現發生創傷性災難事件後，男性出生人數減少的模式，「其中一個是甘迺迪總統被暗殺時，另一個是紐約發生911恐怖攻擊事件」。

與沒有壓力的母親相比，身體承受壓力的孕婦，早產的可能性也較高，但比起有身體壓力的準媽媽，精神緊張的孕婦更容易在生產時出現併發症。

蒙克說，若孕婦獲得他人支持，早產的風險就消失了，更令人驚訝的是，得到的社會支持越多，婦女生男孩的機會就越大。

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