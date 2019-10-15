中國在湄公河建大壩 當地居民嘆：神被殺了

2019-10-15 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國在許多國家推動基礎建設，造成當地生態與債務問題，外媒報導中國在湄公河建造大壩對當地影響，有柬埔寨的當地居民感嘆，這條河就像一個神，「我們把它殺了，這讓我很難過」。

《紐約時報中文網》報導，今年中國在寮國建成大壩，當地村落遭到拆除，中國水利水電建設集團在遠處蓋給居民簡陋竹屋做為補償，當地不識字的居民感到相當無奈。報導指出，21世紀初湄公河委員會預測，蓋大壩可以讓寮國、泰國、柬埔寨和越南得到300億美元的好處，但多年後評估，若真的進行這些項目，下游國家將遭受70億美元的損失。

報導表示，去年中國一家公司就寮國大型水壩項目發布報告，被發現抄襲先前另一個項目的環評報告，專家感嘆，依賴湄公河的人，對這條河的命運支配權卻最小，也有人質疑，這些大壩是為了湄公河下游國家的利益，還是像中國這樣想要獲得經濟影響力、轉嫁過剩產能國家的利益。

報導指出，在南烏江梯級電站工地，基本上沒有寮國工人，有碎石廠的中國主管認為，被迫搬遷的居民僅獲得微少補償「不值一提」，因為「不吃苦中苦，難得甜中甜」。報導文末說，湄公河是下游國家的生命線，柬埔寨西公村的居民也因為建造大壩而被遷出，失去了維繫幾代人生活的河流，當地人感嘆地說，這條河就像一個神，「我們把它殺了，這讓我很難過」。

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