神職人員洩金融調查資料壞形象 教宗貼身護衛涉案去職

2019-10-15 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁伉儷啟動「聖德專案」出訪教廷，與教宗方濟各會面，但現卻傳出教宗身邊的貼身保鑣，因洩露國家金融調查資料之案去職，據了解涉案人數約有5人，據悉教宗為之動怒，更要求該5人不得進入梵蒂岡，且下令進行調查。

據路透報導，現年57歲的吉亞尼（Domenico Giani）為梵蒂岡警衛隊長，也是教宗方濟各（Pope Francis）的貼身護衛，近日卻因為金融調查文件外洩之事而辭掉相關職務。

日前梵蒂岡銀行和審計長辦公室投訴警方，稱國家金融交易有問題，且涉及金融操作。梵帝岡警察本月1日對國務院和底下金融資訊管理局（Financial Information Authority，AIF）進行調查，警方也取得相關文件和電子設備。

在警方進行調查後，義大利媒體報導涉案人員疑包括5名神職人員，形式類似在報導「通緝要犯」（most wanted）。

消息人士指出，雖然教宗方濟各認為此案仍在調查階段，涉案人員也未罪證確鑿，不過對檢調單位將資料外洩以及涉案人員以類似通緝犯的形式曝光而震怒，更要求涉案人員不可進入梵蒂岡。

梵蒂岡14日發布聲明稱，媒體公開警方內部通知會對相關人士的尊嚴和憲兵形象造成不利影響，但警衛隊長吉亞尼在此案「沒有任何個人責任」。不過吉亞尼告訴媒體，他認為自己身為憲兵的負責人，負有「客觀上的責任」。

梵蒂岡高層人士則透露，此案應與房地產交易相關，且此起交易涉及內部多個重要單位，包含國務院金融資管局、梵蒂岡銀行、審計長辦公室以及國務院。

報導指出，梵蒂岡國務院數年前在倫敦買下一棟大樓欲作為投資用途，且據內部消息人士透露，國務院試圖從另一位義大利持股者手中，買下所有股份，因此向梵蒂岡銀行借貸1億5千萬歐元的短期貸款，但梵蒂岡銀行拒絕，並與審計長向檢調單位投訴。

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