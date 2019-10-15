中共誘新疆學生到內地上學 推漢化也當人質

2019-10-15 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中共迫害新疆維吾爾族人，除了關押在「再教育營」外，近年也持續推動「漢化」政策，企圖同化新疆，中共每年招收大量新疆學生（包含維吾爾族及哈薩克族學生）到中國漢族區域學習，這些學生雖然享有優惠待遇，但也被嚴格監管，甚至被當局當成「人質」，防止家長在新疆抗爭。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，中共每年有計劃地招收新疆學生赴「內地」念書，這些學生不僅學費等費用全免，還有專人監管，「陪伴」他們往返於新疆和學校。

報導指出，一所學校的授課老師表示，這是中共的一石二鳥之計，新疆的孩子到其他城市上學，一方面有助於「漢化」他們，一方面也是為了「防止他們的家長惹麻煩」，孩子在漢人這邊念書，族人便不敢暴動。該校已連續11年招收14歲至20歲來自新疆的學生就讀，現有480名新疆學生。學校採軍事化管理，禁止新疆的學生做禮拜，且生活區域跟漢族學生是分開的，區域設有許多監視攝影機，由教師負責管理他們的一舉一動。

此外，有近500名新疆學生在遼寧省撫順市農業特產學校念書，同樣被嚴加看管，每學期開始或結束都有專人陪同回家、返校，在校內進出宿舍都也是由保安「護送」，十分不自由。

報導表示，天津的一位消息人士向記者透露，去年8月底，該市某學校曾派出9名老師，前往新疆接收300多名學生。至今，天津市至少有11所學校接收了新疆學生，這些學生上課時必須使用漢語，並學習漢文化。

一位天津的教師對記者坦言，「在內地學習幾年的學生回到新疆工作後，就容易接受共產黨的領導，也會擁護共產黨。」另一外老師也透露，教育部擬計劃將年齡較小的新疆孩子（6歲至7歲）也送到內地上學，學習普通話，從小時候「漢化」他們，改變新疆下一代的風俗習慣以及飲食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法