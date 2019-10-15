曹國妻女犯下南韓社會大忌 迫使文在寅切割止血

2019-10-15 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓法務部長曹國近來被家族貪腐醜聞纏身，昨日他宣布閃辭，從9月9日上任以來，僅35天便結束任期。由於曹國親族貪腐醜聞不斷爆出，對於總統文在寅的形象造成劇烈影響，同時讓執政的「共同民主黨」民調不斷下滑，迫使文在寅只能藉由准辭來止血。

根據《美聯社》 報導，由於南韓學生從小便面臨激烈的升學競爭，且社會階級不平等狀況日益嚴重，曹國妻女卻涉嫌掛名論文、偽造志工證書，讓曹國女兒可以進入知名大學和研究所就讀。然而前總統朴槿惠「閨密門」主犯崔順實當初也同樣涉及「走後門」讓女兒進入名校，但是文在寅在朴槿惠下台後，打著恢復公平正義的「反朴」旗幟當選總統，如今他堅持任用的曹國犯下與前朝相同的錯，這讓文在寅試圖恢復社會公平正義的形象以及執政黨受到重大打擊。

文在寅昨日在主持青瓦台首席秘書及輔佐官會議時表示，針對有關事件引發國民矛盾深感抱歉，不過他強調，改革檢察機關和守護公正是政府最重要的國政目標，為此他會全力以赴，同時也讚揚曹國針對檢察機關改革的堅定意志。

蓋洛普韓國（Gallup Korea）上週五發布對文在寅的滿意度調查，詢問1000名南韓民眾後，有51％的受訪者對文在寅的國政表現給予負面評價，給予正面評價的民眾則有43％。

南韓反對黨「自由韓國黨」稱曹國的辭職「為時已晚」，批評文在寅引起動盪，更質疑：「文在寅總統只有在其和執政黨的支持率都面臨下降的危險之後，才會聽取人們的聲音嗎？」

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