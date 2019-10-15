又要DQ？黃之鋒等議員候選人遭詢問「是否支持港獨」

2019-10-15 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕2016年多名民主派立法會議員當選人，遭香港特區政府取消資格（Disqualification，DQ），今年恐將於香港區議會選舉中重演。14日包含參選海怡西選區的黃之鋒在內，至少有4名區議會候選人收到選舉主任（相當於選委會）的信函，要求解釋「是否支持港獨」、「光復香港、時代革命所指為何」等問題，而候選人的回覆將決定其候選資格。

根據《立場新聞》報導，香港眾志秘書長黃之鋒14日表示，收到海怡西選區選舉主任馬周佩芬的來信，要求他在15日下午4點前回覆，包括「是否仍然出任香港眾志秘書長一職」、「是否認同民主自決的主張」以及「是否支持港獨是自決的選項之一」。

信件中指出，香港眾志網站上列有民主自決的主張，並問黃之鋒「是否認同香港眾志的民主自決主張」，「提倡和支持香港可以自決前途」，「提倡和支持香港獨立是自決前途的選項」，如果認同有上述主張，又如何不違背黃之鋒在提名表格中作出「擁護基本法及支持香港特別行政區」的聲明。

黃之鋒在臉書上表示，將會在15日下午公開說明，並且再次重申：「我有權參選，政府無權篩選」。

另外，現任沙田區議會沙角選區議員陳兆陽以及元朗區宏逸參選人巫啟航，以及參選元朗天恒區的王百羽，14日都收到了選舉主任的來信。

選舉主任指，陳兆陽、巫啟航分別都曾在臉書貼文中提及「光復香港、時代革命」，並要求要求陳兆陽、巫啟航解釋「光復香港 時代革命」的意思為何，以決定兩者的提名是否有效。

而王百羽14日被選舉主任問及「是否曾公開表示支持香港獨立」，以及他是否為「天水圍民生關注平台」的成員，是否認同該平台所主張的「推動香港民族的理念，自決香港前途」。

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