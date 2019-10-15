中國維權律師之妻評中國法律：「廢紙」一疊

2019-10-15 00:13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國維權律師江天勇2016年底「被失蹤」，隔年法院判決「煽動顛覆國家政權罪」成立，今年2月28日終於刑滿出獄。但多年來在海外為他奔走的妻子金變玲近日告訴「德國之聲」，夫婿獲釋後，立刻被當局軟禁在河南省信陽市鄉下老家，對面還特別蓋了「維穩」小屋，千方百計讓他得不到適當醫療資源，父母與胞妹出門也遭沿路攝影機全天候監控，足證自稱「依法治國」的中國政府旗下法律宛如「廢紙」。

金變玲和女兒目前都在美國，聲稱江天勇前往美國請求庇護的申請已獲准，但兩人目前只能靠網路交流。她上月底透過推特明確表示「江天勇被釋放但無自由」，直指河南省信陽市公安局國保特務張家文26日親赴為江天勇而建的看守小屋「坐鎮維穩」；來自鎮司法所、村治保單位共4名人士隨後抵達江家，告訴兩老「『十一』（中國國慶）了，按領導要求對刑滿人員回訪一下」；江天勇這時指對方受張家文指使前來騷擾，雙方僵持之下，對面看守屋竟跑出一群人在江家外攝影，還嗆聲要江天勇「出來」、稱他「挑釁江」並準備動手，所幸路人及時制止。

金變玲向德國之聲研判，這些人想「藉由激怒江天勇來錄下他的反應，然後以後可能以此為證據來再次拘捕他」。她擔心江天勇遭無限期軟禁，呼籲對外自稱「依法治國」的中國政府「還江天勇應有的自由」，也期待國際關懷持續發聲。

不過，中國國家主席習近平去年已指示，中國「絕不能走西方憲政、三權鼎立、司法獨立的路」，法治建設係為加強中國共產黨領導。

金變玲另告訴德國之聲，江天勇被關押的兩年期間，疑似受虐及被迫服用不明藥物，以致記憶力大幅衰退、腰傷嚴重難以坐立且腳部浮腫，當局卻只准他到村莊內沒有醫療設備的小診所隨便看病拿藥吃；友人協助反應後，他才由當局派人陪同下前往市區醫院檢查，豈料疑似已遭國保（國內安全保衛）威脅的院方竟稱他身體好；江天勇隨後要求前往首都北京就醫，卻遭當局斷然拒絕，自此換來自身與父母出門受警察沿路跟蹤監控的下場。

同樣堅持表達己見的中國維權人士浦志強，2016年遭當局吊銷執業律師資格，近日接受香港電台專訪，力挺香港當前「反送中」運動，但呼籲堅持非暴力原則，因此乃「街頭運動裡最難得、稀缺，也最有力量的表現」。他特別感謝香港人過去對中國1989年六四民運或近年天災的協助，直言中國媒體顛倒黑白批「港獨」，呼籲中國人心存感恩。至於中國法治，他直言中國去年推行的「掃黑除惡行動」未依正當程序執行，同年成立的「國家監察委員會」權力更幾乎無限，皆說明中國未「依法治國」，而這正是各式「冤假錯案」的來源。

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