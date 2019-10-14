被背叛？騰訊復播NBA 中國網友：以後不參與「愛國」了

2019-10-14 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）前陣子在推特上發文挺香港，導致中國網友群情激憤，中國最大的NBA官方轉播頻道《騰訊體育》與《央視》8日宣布立即暫停NBA轉播，波及10日起的中國上海、深圳熱身賽，現網友竟然發現《騰訊體育》悄悄恢復直播NBA，而且自23日起全面轉播NBA季賽，讓中國網友大嘆「被背叛」。

火箭總管莫雷挺港言論在中國發酵，NBA總裁席爾瓦則力挺莫雷行使「言論自由」、「政治表達自由」的權利，讓中國網友怒喊抵制NBA，央視體育頻道發表聲明痛批席爾瓦，嗆「任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」，與《騰訊體育》體育相繼宣布立刻暫停預定的NBA季前賽（中國賽）轉播，同時揚言清查涉及NBA的一切合作交流。

不過，網友發現《騰訊體育》已經恢復部分比賽的轉播服務，今早直播公牛對暴龍以及以色列馬卡比對灰狼的熱身賽，而且節目表顯示，23日NBA開季後，除了火箭隊以外，《騰訊體育》將全面轉播NBA賽事。

對於官媒態度髮夾彎，許多中國網友紛紛嘆「太失望了，以後不會參與愛國了」、「有種被集體背叛的感覺」、「仔細想想我們參與好像也沒啥用啊，怎麼表決心都沒啥用，負責的人說實話甚至不會瞟一眼我們的意見」、「嘴上全是愛國，最後都是真香​」、「照目前勢頭，播火箭也是早晚的事」。

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