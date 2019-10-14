iphone使用者注意！ Safari默默傳送IP位址給中國騰訊...

2019-10-14 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國蘋果（Apple）公司日前移除台灣國旗的表情符號，並下架可追蹤香港警察部屬的手機應用程式「HKmap即時地圖」，引發爭議。近日蘋果公司又被發現，企圖透過iphone內建的Safari瀏覽器傳送使用者的IP位址給中國騰訊集團。

長期關注科技隱私安全問題的網站「RECLAIM THE NET」10日披露，蘋果公司承認，它在iphone內建的Safari瀏覽器中，向騰訊發送一些使用者IP位址。使用者可透過路徑「設置>Safari>檢查Apple Pay設定」，選擇下方「關於Safari與隱私權」進而檢視條款內容。

根據「Safari與隱私權」條款可見，使用者若啟用「詐騙網站警告」功能，一旦使用者進入疑似釣魚網站，Safari即會顯示警告。不過該條款提到，參訪網站前，Safari可能會將從網站位址計算出的資訊傳送給「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」來檢查是否為詐騙網站。

「RECLAIM THE NET」指出，在默認情況下，「詐騙網站警告」設定處於啟用狀態，這意味著除非iphone或ipad用戶深入了解這項設定，並主動將該功能關閉，否則當使用者進入Safari流覽器時，騰訊或Google可能會記錄其IP位址，不過若關閉該功能同時也會降低瀏覽網頁安全性。

另外，「RECLAIM THE NET」也提到，即使使用者在手機安裝第三方瀏覽器，但在應用程式內部瀏覽網頁時，仍會以「Safari View Controller」程式連結Safari瀏覽器來打開網頁，造成即使使用第三方瀏覽器仍難以完全避開使用Safari瀏覽器。

然而，目前尚未釐清蘋果從何時開始允許騰訊和Google紀錄部分使用者的IP位址，但有一位Twitter用戶「Stijn」表示，早在今年2月的iOS 12.2 beta版本就對Safari進行更改。

In iOS 12.2 beta 2 Safari now uses Tencent Safe Browsing in addition to Google Safe Browsing. pic.twitter.com/92pZKBmwWs — Stijn （@StijnDV） 2019年2月4日

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