iphone使用者注意！ Safari默默傳送IP位址給中國騰訊...

2019-10-14 15:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國蘋果(Apple)公司日前移除台灣國旗的表情符號,並下架可追蹤香港警察部屬的手機應用程式「HKmap即時地圖」,引發爭議。近日蘋果公司又被發現,企圖透過iphone內建的Safari瀏覽器傳送使用者的IP位址給中國騰訊集團。

長期關注科技隱私安全問題的網站「RECLAIM THE NET」10日披露,蘋果公司承認,它在iphone內建的Safari瀏覽器中,向騰訊發送一些使用者IP位址。使用者可透過路徑「設置>Safari>檢查Apple Pay設定」,選擇下方「關於Safari與隱私權」進而檢視條款內容。

根據「Safari與隱私權」條款可見,使用者若啟用「詐騙網站警告」功能,一旦使用者進入疑似釣魚網站,Safari即會顯示警告。不過該條款提到,參訪網站前,Safari可能會將從網站位址計算出的資訊傳送給「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」來檢查是否為詐騙網站。

「RECLAIM THE NET」指出,在默認情況下,「詐騙網站警告」設定處於啟用狀態,這意味著除非iphone或ipad用戶深入了解這項設定,並主動將該功能關閉,否則當使用者進入Safari流覽器時,騰訊或Google可能會記錄其IP位址,不過若關閉該功能同時也會降低瀏覽網頁安全性。

另外,「RECLAIM THE NET」也提到,即使使用者在手機安裝第三方瀏覽器,但在應用程式內部瀏覽網頁時,仍會以「Safari View Controller」程式連結Safari瀏覽器來打開網頁,造成即使使用第三方瀏覽器仍難以完全避開使用Safari瀏覽器。

然而,目前尚未釐清蘋果從何時開始允許騰訊和Google紀錄部分使用者的IP位址,但有一位Twitter用戶「Stijn」表示,早在今年2月的iOS 12.2 beta版本就對Safari進行更改。

In iOS 12.2 beta 2 Safari now uses Tencent Safe Browsing in addition to Google Safe Browsing. pic.twitter.com/92pZKBmwWs