《我和我的祖國》登陸歐洲 居法港人痛斥：習近平滾蛋

《我和我的祖國》1日於歐洲多國上映，「居法港人撐香港（En solidarité avec Hongkong）」組織12日在電影院外高舉抗議布條，痛斥「習近平滾蛋」！（圖擷取自「居法港人撐香港」臉書）

2019-10-14 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕《我和我的祖國》影片1日正式於歐洲10多個國家上映，有居法香港僑胞12日聚集在法國巴黎電影院外，高唱《願榮光歸香港》表達抗議。

根據《自由亞洲電台》報導，中國獨家授權法國《歐洲時報》代理發行《我和我的祖國》影片，12日租下巴黎巴士底廣場旁的電影院放映。「居法港人撐香港（En solidarité avec Hongkong）」組織聚集在場外，大唱《願榮光歸香港》歌曲，向觀賞影片的中國民眾表示無法和祖國一齊慶生的心情。

居法港人高舉「支持香港反暴政」標語，高喊口號「習近平滾蛋！中國獨裁者！香港自由！西藏自由！」，引起一陣騷動。

《我和我的祖國》於歐洲多國同步上映，中國僑民、留學生團體、中資企業組織紛紛包場觀賞。然而，路過的法國民眾馬修也對此表示，「中國在巴黎放映影片是在海外搞共產主義宣傳，並不是現代化的電影。我完全支持香港人的抗議。中國壞事做盡，非洲進行掠奪，在中南美洲如委內瑞拉，以經濟來壓迫，完全的黑手黨流氓作為。我完全支持香港、台灣、維吾爾族、西藏，中國只會用武器來鎮壓手無寸鐵的人民」。

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