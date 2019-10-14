烽火香港夜》警暴力清場疑遭割頸 示威者丟逾20枚汽油彈…

2019-10-14 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭延續進入第四個月，昨（13）天是禁蒙面法實施以來第二個週日，逾數萬民眾蒙面上街抗議，從白天持續到今天凌晨，一夜烽火，旺角警署被丟至少20個汽油彈、2名便衣警被懷疑喬裝示威者而慘遭暴打，另有1警疑遭割頸，港警未出動水砲車，但改以配槍實彈「步兵」方陣加催淚彈、布袋彈等，對民眾暴力清場，今天清晨4點多，NOW新聞採訪車車長被警方控暴力逮走。

綜合媒體報導，香港抗爭昨同步在18區進行，下午2點起展開黑衣、蒙面遊行，大致平和，但部分示威佔領馬路阻路，警方提前在傍晚前就展開清場，動用催淚彈、胡椒噴霧等武器，強行驅離快閃佔路、塗鴉和破壞特定目標建築的示威者，多名記者被噴受傷，爆發警民衝突，多名示威者被捕；一般市民對示威當場表達支持，還有商場內大喊警方「黑警」，警民對立鮮明。

警民對戰一夜，雙方都有人受傷，在強烈的警民對峙中，觀塘有1防暴警員被鎅刀（美工刀）疑被示威者偷襲割傷頸部，2名便衣警被懷疑喬裝示威者搞破壞，被拖出暴打，旺角警署被投擲超過20個汽油彈。截至晚上11時，醫管局表示，共有36人送院；當中包括26男10女，年齡15至73歲。3人情況嚴重，20人穩定，7人已出院，其餘6人未知情況。

今天凌晨近2點，NOW新聞姓劉車長被警疑是示威者，逮入警局，但是，今天凌晨4點左右即因傷重而被轉往醫院救治，目前情況不明。

從傍晚之後，港鐵緊急關閉多個車站，荃灣綫全綫暫停服務，油麻地至太子站、調景嶺至寶琳站等約有30個車站關閉，港鐵今早宣佈，今天所有車站及路線都將恢復運行，且除機場快綫之外，提早於晚上10時結束。

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