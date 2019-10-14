川普電話門 美國防部長：會配合眾議院彈劾調查

2019-10-14 02:11

〔中央社〕美國聯邦眾議院上月針對烏克蘭「電話門」向總統川普展開彈劾調查，美國國防部長艾斯培今天則表示，國防部將配合眾議院的彈劾調查，這顯然跟川普阻撓調查的政策背道而馳。

艾斯培（Mark Esper）指出，國防部會設法遵從眾議院民主黨議員的傳票要求，以提供美國扣住對烏克蘭軍事援助的相關紀錄。

川普上月遭媒體爆料，疑似在今年7月25日通話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查民主黨政敵拜登（Joe Biden）之子，且據傳川普在通話前一週，下令白宮官員先扣住近4億美元對烏國軍援。

民主黨議員便於本月7日向國防部和白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）發出傳票，要求他們提供川普扣住烏克蘭軍援的相關文件。

艾斯培今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪說：「我們將竭盡所能配合國會。」

雖然艾斯培說會配合彈劾調查，但數天前白宮才宣布不會配合民主黨掌控的眾議院，白宮稱眾議院的彈劾調查舉動是違法且違憲的。

川普則是一直運用推特（Twitter）向大眾宣稱眾議院彈劾調查涉及陰謀論，這些陰謀論關於有一個秘密的「國中之國」（deep state）試圖要把他趕下台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法