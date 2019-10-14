尼泊爾盼減少依賴印度 中國將助建鐵路與隧道

2019-10-14 00:22

〔中央社〕中國官員表示，中國國家主席習近平今天結束在尼泊爾的兩天會談，雙方達成興建中尼鐵路和隧道等多項協議。尼泊爾試圖改善與中國的交通，以擺脫在貿易路線上對印度的依賴。

路透社報導，70公里長的中尼鐵路將從西藏吉隆（Gyiron）通往尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）。這是尼泊爾最有野心的基礎設施計畫之一。

中國團隊已針對這項計畫進行初步研究。中尼鐵路計畫是為了配合中國「一帶一路」倡議，而一帶一路是習近平指標性的外交和貿易推動計畫，目的在重建連通中國和歐洲的古代絲路。

此外，雙方擬議興建28公里長的公路隧道，將把從加德滿都到中國邊界距離縮短超過一半，省時又省錢。

尼泊爾基礎建設與交通部（Ministry of Physical Infrastructure and Transport）發言人賈瓦利（Rajeshor Gyawali）告訴路透社：「中國現在將針對鐵路計畫進行可行性研究，並協助建造公路隧道。」

2015年至2016年印度曾封鎖與尼泊爾的邊境好幾個月，導致尼泊爾的燃料和藥物嚴重匱乏。自此，尼泊爾一直設法增加與中國的連通性。

賈瓦利說：「當我們面臨邊境封鎖時，這些設施將提供我們替代貿易路線。」

尼泊爾是中國與印度間的天然緩衝區，兩國都爭取加強對尼泊爾的影響力，雙雙投資這個喜馬拉雅王國的基礎建設。印度占有尼泊爾近2/3對外貿易額，且是尼泊爾的唯一燃料供應源。

習近平是22年來第一位出訪尼泊爾的中國國家主席，他此行雙方官員共簽署20項協議，內容還涵蓋貿易、水資源供應和傳統藥物。

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