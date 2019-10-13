香港人反抗》多區罷買釀衝突 警再拔真槍指向人群（不斷更新）

2019-10-13 19:35

首次上稿 18：06

更新時間 19：35

〔即時新聞／綜合報導〕自香港特區政府宣佈動用《緊急法》訂定《禁蒙面法》以來，香港各地示威行動仍然持續。今日有網友號召「SUCK神獸罷鷲」行動，於多區內的商場進行罷買、集會，包括新城市廣場、太古城中心、大埔超級城、朗豪坊等均有大批市民聚集。下午，香港警方在多區使用催淚彈、胡椒噴霧等武器進行清場行動，引發警民衝突，有多名示威者遭逮捕。另外，警方一度拔出真槍，並將槍口朝向人群。

【19：12】屯門：蔡意橋上有2名市民遭到速龍小隊逮捕，警方在現場不斷以強光照射記者和路人。

旺角：登打士街上￼有輛私人轎車的引擎蓋上遭人噴上「狗車」兩字，大批鎮暴員警在場調查￼

【19：02】荃灣：警方於沙咀道發射催淚彈。

【18：53】將軍澳：有多名員警疑似喬裝示威者，在現場制伏多人，鎮暴員警隨後到場將人逮捕。

【18：30】大埔：示威者「裝修」中國中信集團公司旗下的中信銀行的期間，警方到達現場，有2男1女遭逮捕。

【18：20】觀塘：警方在觀塘站A出口外，多次使用胡椒噴霧，不少記者遭「中椒」，其中香港理工大學學生記者情況嚴重，需要使用氧氣罩呼氣。該校有2名學生記者被送上救護車。

大埔：示威者對建制派立法會議員容海恩辦事處、交通銀行及政府合署等標的，進行噴漆塗鴉、打破玻璃及毀壞閘門等快閃行動。

【18：17】港鐵宣布關閉葵芳站、葵興站。

【17：50】屯門：警方於屯門大會堂出示橙旗、發射催淚彈，並要求記者向後退，否則使用橡膠子彈。現場遺留警方使用過的彈藥，有記者表示未曾見過，不知是否「中國製催淚彈」。

【17：41】觀塘：警方在與示威者衝突的期間，向記者以及急救員使用胡椒噴霧。

將軍澳：警方在沒有警告下，朝市民發射胡椒噴霧，現場至少有3人被制伏，據了解，其中一人為將軍澳醫院的醫生。

【17：37】大埔：有示威者企圖堵路，一部交警警車到達現場後，員警下車並拔出佩槍指向人群，人群立即往巴士站後退。

【16：22】港鐵宣布，第一城站關閉。

【16：14】荃灣：警方突於荃灣新天地外馬路發射催淚彈，但現場並沒有示威者聚集。

【15：52】港鐵宣布關閉沙田圍站、觀塘站。

上水：警方使用胡椒噴霧，現場人士大多為年長者，有多人倒地。

【15：35】屯門：鎮暴警察於屯門輕鐵鐵軌制伏至少2名示威者。其中1名遭制伏示威者的頭被警察壓到鐵軌上，並被脫下口罩及帽子，並用索帶綁住雙手。

【15：30】大埔：鎮暴警察於大埔超級城附近突然快速推進，制伏多人，並帶走至少2男1女。

荃灣：鎮暴警察於荃灣廣場附近制伏3名黑衣人，現場有市民不滿警方做法，雙方隔空對罵。

牛頭角：警方於牛頭角港鐵站外逮捕至少1名示威者。

【15：07】大埔：警方逮捕1名中四男生，又舉起藍旗，指現場市民涉及非法集會，呼籲示威者離開，否則以武力驅散。

【14：40】旺角：彌敦道上，有黑衣人以雜物設置路障，警車迅速到場，現場人士隨及散去。至少有3名示威者在撤退期間，遭鎮暴警察制伏。

荃灣：警方於路德圍逮捕1名男子。

【14：30】荃灣：沙咀道遊樂場對面的沙咀道，有黑衣戴面罩人士設路障，但警方在5分鐘內迅速趕到，黑衣人隨即散去。沙田：港鐵沙田站鐵軌遭人投擲雜物。

【14：25】大埔：大埔超級城有人在商家鐵門上噴漆，鎮暴警察到場驅散，有部分蒙面男子，與鎮暴警察一同行動，但並沒有穿着用以辨識員警身分的背心。

沙田：百餘名市民在新城市廣場中庭靜坐，並呼籲在樓上的市民「下來坐！」，有人拿出「stand with Hong Kong stand with morey」的布條，並掛在商場內的大螢幕上。

【13：30】在太古城中心、沙田新城市廣場、屯門 vcity、大埔超級城、觀塘apm等多區商場開始有市民聚集。市民大多戴著口罩，高呼「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等口號。

警方於荃灣喬裝示威者逮人影片請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法