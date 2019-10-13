黃之鋒和他拍照讓中國爆氣！ 塔納通︰不樂見港府暴力行為

香港眾志秘書長黃之鋒與泰國在野黨領袖塔納通合影，引起中國駐泰大使館不滿。（圖擷自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

2019-10-13 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒6日在臉書上分享他與泰國在野黨領袖塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）的合照，對此，中國駐泰國大使館怒發聲明痛批「泰國個別政客公然與港獨份子接觸」，還稱這是極其錯誤且不負責任的行為。塔納通11日發文回應「不希望看到任何針對市民或政府的暴力行為」。

中國駐泰國大使館10日發文談論香港近期局勢，不僅將示威者惡意包裝成「港獨份子」，還點名塔納通與黃之鋒拍照一事。聲明中表示，當前「港獨」份子還極力與國外勢力勾連，散布謠言，顛倒黑白，以實現自己不可告人的目的。

聲明強調，這種行為是極其錯誤和不負責任的，盼有關人士能謹言慎行，多做有利於維護中泰友好的事。文中雖無指名道姓，但外界都認為就是與黃之鋒合照的塔納通。

黃之鋒6日在臉書發文，感謝經濟學人的open Future Forum安排，邀請亞太地區崛起的政治領袖來香港交流，在跟塔納通交流時，他提到4年前曾被泰國政府在曼谷機場禁錮12小時，還被列入黑名單遭遣返回國。雖不知日後何時才能再入境泰國，但仍希望在保守勢力或威權主義在亞太地區擴張之際，能持續促進東亞地區交流，推動民主進步價值。

據中央社報導，塔納通11日在臉書發布聲明，他表示當天只和黃之鋒說5分鐘話，且在國際場合中和不同人士交流是正常的事，這是他初次和黃之鋒見面，他沒有參加任何香港政治團體，未來也不會參與。

塔納通認為，他支持香港主權移交中國時實施的基本法，支持人民行使權利及和平表達意見的自由，更盼香港的事件能夠好好解決，不希望看到任何針對市民或政府的暴力行為。

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