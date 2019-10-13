哈吉貝重創日本19死16失蹤 北陸新幹線1/3列車泡水恐報銷

2019-10-13 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」侵襲日本，帶來破紀錄的雨量，造成多地出現慘重災情，死傷人數持續攀升，目前至少19死16失蹤，超過149傷，JR東日本的北陸新幹線遭大水淹沒，有專家表示這是歷史首見。

根據日本氣象廳的觀測顯示，哈吉貝颱風已於今中午轉為溫帶低氣壓，過境日本期間為多地帶來破紀錄的風雨，東京羽田測得每秒34.8公尺的風速，打破上月法西颱風甫創下的每秒32.4公尺風速，雨量部分更為驚人，箱根24小時降雨量高達942.5毫米、靜岡伊豆市也測到717.5毫米的累積雨量，超過80個測站降雨達觀測史新高。

綜合日本媒體報導，哈吉貝颱風死傷人數持續攀升，目前已知至少19死16失蹤149傷，長野市千曲川、東京都多摩川支流都發生潰堤，長野市穂保地區住宅區頓成一片汪洋，另外一處千曲川上的鐵路橋也斷裂落水，由於河水洶湧，暫時無法修復，多地成陸上孤島，日本自衛隊已投入2.7萬官兵協助救援。

JR東日本的北陸新幹線也是重災區，由於千曲川潰堤，位於長野的JR東日本新幹線車輛整備中心遭大水淹沒，有3分之1列車泡在水中，專家表示新幹線大規模淹水災情是史上首見，最糟糕的後果就是這些列車恐全部報銷。

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