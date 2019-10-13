欲攜愛國標語進場抗議NBA 「戰狼」在場外就遭公安帶走...

2019-10-13 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管挺港事件爆發後，不少中國網友揚言抵制，不過NBA在中國兩場海外熱身賽球迷仍踴躍入場，熱度絲毫不受風波影響，昨（12日）深圳賽，有「愛國人士」印製愛國標語橫幅，企圖進場高舉抗議，不料人卻遭公安帶走，橫幅遭沒收。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特，加上NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）力挺言論自由，讓中國網友高呼抵制NBA，但籃網與湖人的上海熱身賽吸引近滿場球迷，昨晚兩隊移師深圳也座無虛席，熱度絲毫不受風波影響。

有「愛國人士」有印製了「香港永遠屬於中國」橫幅，準備帶進場高舉，卻在場外遭到現場工作人員沒收，之後公安到場將其押送去派出所，他在微博上痛批工作人員態度惡劣，強行沒收橫幅，「我做錯了什麼事情？這裡還是中國嗎？難道中國人連愛國都會被自己人欺壓嗎？更何況什麼都沒有發生？」

不過這名人士隨後刪除該篇文章，再度PO文，態度180度大轉變，稱「深圳公安已經幫我處理，民警同志態度很好，我切實感受到在公共場所橫幅有可能會擾亂公共秩序。希望所有同志朋友理性愛國。」

許多中國網友紛紛表示：「出師未捷身先死」、「你是不是被槍抵著頭髮的這條微博」、「這就對了，社會和諧最重要」、「這是深圳公安幫你發的吧」

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