救命！哈吉貝肆虐日本 埼玉養老院260人受困

2019-10-13 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕颱風哈吉貝正在日本肆虐，埼玉縣川越市下小坂地區一處養老院的長者們與職員共260人驚傳受困，目前當局已展開救援行動。

據《NHK》報導，由於附近河川氾濫，養老院的低層建物已遭淹沒，院內260人緊急前往鄰近的建築物避難，警察與消防部門搭船前往救援，將老者一一移到船上救出。

另外，目前災情的最新統計顯示，神奈川縣、栃木縣、群馬縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、千葉縣、埼玉縣都傳出死亡事故，總計有10人罹難，福島與長野等7縣還有16人失蹤，受颱風襲擊的28個府縣共有128人受傷。

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