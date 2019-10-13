《小丑》驚悚樣貌真有其人！原型竟為美國連續性侵殺人犯

2019-10-13 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕驚悚電影《小丑》（Joker）甫上映便創下票房佳績，小丑的驚悚奇異形象也在許多影迷們心中留下深刻印象，尤其是他裂開的嘴巴，甚至會在臉上畫搞笑模樣逗笑民眾，但這背後卻有個恐怖的來源，據悉，小丑的造型源於美國連環性侵殺人犯約翰．韋恩．蓋西（John Wayne Gacy）。

綜合媒體報導，蓋西在1972年至1978年間，至少性侵、謀殺33名14歲至21歲的男性，蓋西甚至先將29名受害者埋在他屋內電路管線之中，3名埋在其他名下的房產，並將最後4名已知受害者棄屍於附近河裡。

蓋西在成年後主要在各大活動或兒童派對上擔任表演者，更總是將自己扮成自創的「小丑波格」，而在一連串的殺人性侵事件爆發後，蓋西也成為人人口中的「殺人小丑」，他下手的目標大多是從事性工作或逃學的孩童，蓋西甚至曾自白表示，在殺人的時候會達到性高潮，因而讓他上癮，開啟「連續殺人之路」。

據悉，「殺人小丑」蓋西因童年不愉快的回憶，使其成年後有反社會人格，因此將自己打扮成小丑模樣降低民眾戒心，看似闔家歡樂的模樣，底下卻有可怕的目標：在園遊會上尋找對象性侵殺害。警方後來問他為何只殺男性，蓋西則回「我討厭同性戀」，但他卻為雙性戀，此話一出也引起一片譁然。最後蓋西在1980年判處死刑，1994年執行，結束他有如《小丑》瘋狂的一生。

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