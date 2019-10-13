習近平訪尼泊爾 是否簽署「尼版送中條例」外界矚目

2019-10-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平日前出訪南亞，在與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後，接著輾轉至尼泊爾訪問總統班達里（विद्या देवी भण्डारी），外界關注習近平此行是否會促成中尼簽署「尼版送中條例」，對在尼國的流亡藏人形成壓力。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，國際聲援西藏運動布魯塞爾辦公室負責人文森．麥當（Vincent metten）表示，中尼雙方的引渡條款談判由來已久，這是北京多年的強烈願望。

文森．麥當也表示，在習近平訪尼國前，就有多名藏人遭逮捕，不過具體人數尚無法確定，但遭逮捕人士在過去皆有參加過抗議活動；尼國警方甚至有一份「黑名單」，更會依照黑名單的順序來逮捕藏人，還有5名前往達賴薩拉參加會議的藏人，更被尼泊爾拒於門外，無法返國。

報導指出，尼泊爾素來是流亡藏人的避風港，目前約有2萬多名藏人流亡尼國，其中有大部分藏人是1959年追隨達賴喇嘛流亡至此，之後更有藏人翻山越嶺流亡，使尼泊爾有土生土長的兩三代流亡藏人。

雖然尼泊爾總理奧利（खड्ग प्रसाद शर्मा ओली）聲稱不會簽署中尼之間的引渡條款，但他去年赴北京出訪時，曾與中方簽署14項聯合聲明，其中更包括「盡早商簽雙邊司法協助條約和引渡條約，加強邊界管理，共同打擊非法越界和跨境犯罪。」

另有報導指出，中國國家領導人極少訪問尼國首都加德滿都，上次訪問已時隔23年。此次習近平訪印度和尼泊爾，2國皆希望可以拉攏中國已提供相關援助和基礎建設投資。而中國也將計畫透過「一帶一路」協助尼泊爾，更被外界解讀是或將制衡印度。

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