俄國新銳Su-57戰機各國搶買 中國也成潛在買家

2019-10-13 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方在2019年全年大幅增加了新一代戰鬥機Su-57的訂單，計劃在2025年之前部署70架以上，據傳就連許多國家都對Su-57感興趣，其中也包括中國。

根據西方國防雜誌《軍事觀察》（MilitaryWatch）指出，Su-57戰鬥機除了擁有空對空作戰的功能之外，又可以打擊海上目標，目前包括阿爾及利亞、越南、印度、中國、土耳其都對SU-57表現濃厚興趣，而緬甸近來與俄羅斯的防務合作關係迅速成長，同樣成為Su-57的潛在買家。《軍事觀察》指出，目前緬甸空軍機隊主力是Mig-29，但緬甸空軍的現代化政策制定了要購買重型戰鬥機的目標，目前已訂購6架Su-30戰機，同時也表達了想要購買Su-57的意願。

但由於由於緬甸過去從未使用過高性能俄製戰鬥機，因此購買Su-57將會需要在維護基礎設施和培訓人員方面進行大量投資，而採購雙座型的Su-30戰鬥機可拿來加強飛行人員的操控能力。另外，緬甸還訂購了12架Yak-130雙座教練機專門訓練飛行員操作Su-30和Su-57等高性能俄製戰鬥機。

Su-57是俄羅斯蘇霍伊航空集團所設計的高性能多用途戰機，也是俄羅斯第一款具備匿蹤能力的戰鬥機，最高航速2馬赫，勝過F-35的1.6馬赫，過去已在2010進行首飛，預計將在今年開始服役。

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