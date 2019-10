美18層高飯店坍塌驚險畫面曝光 釀1死18傷2受困

2019-10-13 08:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐奧良(New Orleans)市中心一間興建中的飯店於當地時間12日上午崩塌,造成1死18傷,並傳出有2人失蹤,由於現場建物結構仍不穩定,目前救援進度受阻,消防隊員撤離飯店內建築工人,也要求鄰近建物內的人員進行疏散,該地區的淨空作業也在持續進行中。

外媒報導指出,該棟興建中的飯店大樓為硬石酒店(Hard Rock Hotel),當地警消是在12日上午9點多接獲報案,由網上流傳的目擊畫面可看到,18層樓高的飯店頂層突然從屋頂向下大範圍坍塌,大片鋼構也在過程中墜落到道路上,大型起重機目前雖然還在屋頂上,但看上去搖搖欲墜,令人感到心驚膽跳。目前尚不清楚為何建物突然發生坍塌。

目前已知現場有18人受傷,已被陸續送往鄰近醫院就醫,並有一名工人當場死亡,雖然一度傳出有3人失蹤,但在附近的一家醫院已尋獲第3名稍早被認為失蹤的人。不過目前救援進度受阻,消防單位指,雖然大概知道受困的工人在哪邊,但因建物結構不穩定,「有可能再度坍塌」,目前是先嘗試透過無人機及救援犬,想與受困工人取得聯繫,同時消防單位也持續對鄰近區域進行疏散,除要求民眾遠離該地區,也呼籲民眾及媒體別擅自窺探受損情況。

#BREAKING PEOPLE RUN FOR THIER LIVES IN NEW ORLEANS ON CANAL ST! HARD ROCK CAFE UNDER CONSTRUCTION COLLAPSES! REPORTS OF INJURIES ARE STILL COMING IN! #NewOrleans 3 CONFIRMED! #HardRockCafe pic.twitter.com/qWn5G4GFBq