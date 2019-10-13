美18層高飯店坍塌驚險畫面曝光 釀1死18傷2受困

2019-10-13 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐奧良（New Orleans）市中心一間興建中的飯店於當地時間12日上午崩塌，造成1死18傷，並傳出有2人失蹤，由於現場建物結構仍不穩定，目前救援進度受阻，消防隊員撤離飯店內建築工人，也要求鄰近建物內的人員進行疏散，該地區的淨空作業也在持續進行中。

外媒報導指出，該棟興建中的飯店大樓為硬石酒店（Hard Rock Hotel），當地警消是在12日上午9點多接獲報案，由網上流傳的目擊畫面可看到，18層樓高的飯店頂層突然從屋頂向下大範圍坍塌，大片鋼構也在過程中墜落到道路上，大型起重機目前雖然還在屋頂上，但看上去搖搖欲墜，令人感到心驚膽跳。目前尚不清楚為何建物突然發生坍塌。

興建中的飯店大樓為硬石酒店（Hard Rock Hotel），由網上流傳的目擊畫面可看到，18層樓高的飯店頂層突然從屋頂向下大範圍坍塌，大片鋼構也在過程中墜落到道路上。（美聯社）

興建中的飯店大樓為硬石酒店（Hard Rock Hotel），由網上流傳的目擊畫面可看到，18層樓高的飯店頂層突然從屋頂向下大範圍坍塌，大片鋼構也在過程中墜落到道路上。（法新社）

目前已知現場有18人受傷，已被陸續送往鄰近醫院就醫，並有一名工人當場死亡，雖然一度傳出有3人失蹤，但在附近的一家醫院已尋獲第3名稍早被認為失蹤的人。不過目前救援進度受阻，消防單位指，雖然大概知道受困的工人在哪邊，但因建物結構不穩定，「有可能再度坍塌」，目前是先嘗試透過無人機及救援犬，想與受困工人取得聯繫，同時消防單位也持續對鄰近區域進行疏散，除要求民眾遠離該地區，也呼籲民眾及媒體別擅自窺探受損情況。

興建中的飯店大樓為硬石酒店（Hard Rock Hotel），由網上流傳的目擊畫面可看到，18層樓高的飯店頂層突然從屋頂向下大範圍坍塌，大片鋼構也在過程中墜落到道路上。（美聯社）

#BREAKING PEOPLE RUN FOR THIER LIVES IN NEW ORLEANS ON CANAL ST! HARD ROCK CAFE UNDER CONSTRUCTION COLLAPSES! REPORTS OF INJURIES ARE STILL COMING IN! #NewOrleans 3 CONFIRMED! #HardRockCafe pic.twitter.com/qWn5G4GFBq — Rapid Fire Media （@rapidfiremedia） 2019年10月12日

The one time I didnt bring my computer to pull these from my camera! Prayers for all involved #hardrocknola #hardrockcollapse #neworleans pic.twitter.com/KLYOMLtQoq — Chels （@MelillyDilly） 2019年10月12日

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