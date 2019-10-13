示威衝突第11天 厄瓜多首都基多實施宵禁軍管

2019-10-13 05:43

〔中央社〕不滿政府撙節措施引發的致命示威抗議進入第11天，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）今天下令，首都基多（Quito）及周邊地區實施宵禁和軍管。

莫雷諾發推文宣布，這道命令自12日下午3時（台灣時間13日凌晨4時）起生效，以協助維安部隊對抗無法容忍的過度暴力。

在此之前，莫雷諾已於10月3日宣布全國進入緊急狀態，部署約7萬5000名軍警維安，且政府大樓周邊實施宵禁。

即使領導抗議燃油價格飆漲的原住民聯盟領導人改弦更張，同意與莫雷諾直接對話，暴力仍未停歇。

示威抗議群眾今天在首都基多洗劫並縱火焚燒一棟政府大樓，這是不滿撙節措施的最新暴力抗爭。

一名法新社攝影記者目睹，多枚汽油彈投向主計長辦公室所在大樓，戴面罩和頭盔的男子其後闖入大樓內洗劫。

內政部長鮑拉（Maria Paula Romo）發推文表示，她已下令那棟大樓的周邊地區疏散，方便工作人員撲滅火災。

她又說，警方在主計長辦公室外逮捕30人。

在現場的法新社記者指出，抗議群眾在鄰近的國民議會（National Assembly）大樓前豎立路障，警方則朝他們發射催淚彈。

數小時前，厄瓜多原住民聯盟（CONAIE）表示，在與聯盟內成員諮商後，它同意與總統莫雷諾直接對話。CONAIE昨天拒絕與政府對話的構想。

首都基多爆發逾一週示威抗議，已造成5人喪命和將近2000人受傷或被捕。

政府取消燃油補貼後，燃油價格馬上飆漲超過一倍，引發暴力示威抗議。取消燃油補貼是厄瓜多取得國際貨幣基金（IMF）42億美元貸款的條件之一。

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