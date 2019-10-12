乳癌患者施打全新疫苗 成功殺死癌細胞

2019-10-12 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州羅徹斯特（Rochester, Minnesota）的梅奧醫學中心（Mayo Clinic）日前研製出一款全新「治療型癌症疫苗」，目前正通過臨床試驗，進一步確認該疫苗的療效；首位參與臨床試驗者是在3月份被診斷出罹患第零期乳癌的默克（Lee Mercker），經過12週的療程後，試驗結果顯示，該疫苗確實將她體內的癌細胞殺死！

據美國《First Coast News》報導，全美排名第一的梅奧醫學中心日前研製出一款全新「治療型癌症疫苗」，相關研究人員正通過臨床試驗，確認該疫苗的療效；首位參與臨床試驗的默克來自佛羅里達州，她說，自己吃得很健康，也是個運動愛好者，3月卻被診斷出罹患第零期乳癌，癌細胞尚未擴散，但她仍必須接受治療。

據報導，乳癌一般有2種治療方法，分別是傳統的「切除乳房腫瘤」、「切除乳房」，而梅奧醫學中心提供默克第3種選擇，最後她決定參加「治療型癌症疫苗」臨床試驗；據梅奧醫學中心乳房腫瘤外科醫師楚姆斯里（Saranya Chumsri）表示，這種疫苗的治療原理是藉由刺激患者自體免疫反應，讓T細胞等免疫細胞來攻擊癌細胞。

默克在為期12週的療程中，每隔2週施打7劑疫苗，而最後的試驗結果顯示，疫苗確實殺死了她體內的癌細胞！據楚姆斯里表示，雖然試驗成功，但依照試驗約定，默克仍須接受乳房切除手術，讓研究團隊能藉由她的乳房組織，更深入研究疫苗的實際療效。

楚姆斯里與其研究團隊目前已對所有「癌症分期」進行試驗，希望這款疫苗最終能完全防治癌症。

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