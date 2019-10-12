美中達第一階段貿易協議 重點報你知

2019-10-12 12:37

〔中央社〕美國總統川普今天接見完前來華府貿易談判的中國副總理劉鶴後宣布，美中達成局部性的第一階段貿易協議。此舉有助緩和過去這段時間令全球金融與經濟起伏震盪的貿易戰。

法新社與部分美國財經媒體整理出協議要點。這份協議尚待美中兩國簽署。

● 兩國原則上達成協議

川普表示，他希望能與中國國家主席習近平在「4、5週內做到簽署協議之類的工作」法新社研判，雙方可能會在11月中智利登場的亞太經合會（APEC）舉行場邊會談時簽署。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴媒體：「我們對關鍵議題都有基本理解…但還有很多事要做。」梅努欽說劉鶴也需回國與中方團隊做後續工作，過去兩天「雙方真的取得很大進展」，但暗示仍有待北京最高階層點頭同意。

● 中方加碼狂購美國農產

中方允諾很快會加碼購買美國農產品，一年採購量達400億至500億美元，規模將是2017年的2倍以上。美中尚未貿易戰之前的2017年，中國自美進口195億美元農產品，但2018年因貿易戰關係，金額驟降至90億美元。

● 中開放金融服務市場 美擬撤銷匯率操縱國

梅努欽今天說：「我們已和中國人民銀行（央行）行長進行良好對話，也擴大討論到中國向我們的金融服務業開放他們的市場，雙方在這項議題已幾可完成敲定協議。」

「匯率是一大關切議題..我們已就外匯市場透明度與市場自由度達成共識，我們對此感到欣慰。」美國財政部今年8月將中國列為匯率操縱國，指控中方蓄意貶值人民幣獲取不公平貿易優勢。梅努欽今天表示，一旦兩國簽妥第一階段協議，他考慮將中國從匯率操縱國名單中除名。

● 技術轉移與智財保障 雙方終達共識

中國強迫來華美企需技術移轉，一直是兩國主要摩擦之一。川普今天說，雙方在技轉議題的談判「取得非常好的進展」但未說明細節，只說雙方很快會就美企以技術換取中國市場准入達成共識。

此外，川普說雙方在智慧財產保障上也取得共識，聲稱已克服這個卡在兩國達成全面貿易協議的障礙。

● 上調加徵關稅稅率 美暫喊停

美國原訂下週將2500億美元銷美中國貨品的加徵關稅稅率從25%上調為30%，雙方今天達成第一階段協議後，美方將延後下週的上調舉措。美方主談人之一的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，另一批原訂於12月15日的關稅稅率上調，也有望取消。

● 華為爭端列第二階段

川普政府表示，與華為有關的議題不在今天第一階段協議之內，將另闢單獨議程討論。川普今天稍晚告訴記者，雙方將在第二階段協議的談判討論華為。華為今年5月被美國列入出口黑名單。

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