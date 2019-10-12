土耳其砲轟駐敘美軍陣地 美國防部震怒：再打就反擊

2019-10-12 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其出兵進攻敘利亞庫德族，竟砲轟駐敘美軍陣地！美國防部震怒發表聲明，要求土國停止類似行為，否則美方將立即採取「防禦行動」。

美國防部 表示，敘利亞當地時間11日晚間9時許，土耳其明明知道當地有美方部隊，仍從陣地砲轟駐紮於科巴尼的美軍，土國砲彈於安全區數百公尺外爆炸。

聲明裡指出，沒有任何美軍因此次攻擊受傷，目前這批部隊也尚未撤出科巴尼。對此事件，美國防部不僅重申美國反對土耳其進入敘利亞的立場，也強烈反對土耳其在安全區和美軍所在區域的行動。

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