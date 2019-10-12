神級壽司大師創立 倫敦「荒木」遭米其林拔除3顆星

2019-10-12 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕由日本最頂尖的壽司師傅荒木水都弘（Araki Mitsuhiro）創立、位於英國倫敦精華區的「荒木」（Araki）壽司店，從2017年至今均獲米其林3星肯定，但在最新2020年度星級評定中，該餐廳3顆星全沒了，引發熱烈討論。

綜合外媒報導，原本在日本東京銀座區擁有米其林3星餐廳的荒木水都弘，在2014年因為女兒就學的緣故將店搬到倫敦梅菲爾區，這間僅10個座位的小店，在短短1年多就取得2星肯定，接著在2017年獲得3星後便一直維持至今，成為倫敦第一間拿下米其林3星的日本料理店。

然而，荒木水都弘今年將事業轉移至香港，坐落於尖沙嘴的新店即將在下個月開幕，而他也全心投入新店的準備工作。

隨著荒木本人遠赴香港，他將倫敦的「The Araki」壽司店交由自2015年起與其合作的徒弟劉馬蒂（音譯，Marty Lau）負責，但米其林指南卻也立即做出調整，在2020年度星級評定中將原本給予「The Araki」倫敦店的3顆星收回。

對於全數星級遭撤除一事，劉馬蒂接受《CNN》採訪時坦言「相當羞恥」，但他也強調，這是（米其林）在荒木師傅離去後做出的公正評斷，The Araki完全尊重米其林的判斷，未來會試著接受嚴厲批評，並繼續證明自己。

目前倫敦「The Araki」壽司店仍持續營業，照舊提供客人310歐元（約新台幣1萬2千元）的套餐，至於未來是否仍能維持荒木師傅時期的服務水準，確保招牌不墜，須待時間驗證。

The Araki官網上關於在香港開設新店的公告。（擷取自The Araki官網）

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