香港人反抗》750名青少年被捕 學生領袖：港警刻意挑人鎮壓

2019-10-12 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，當局日前公布6月以來執法情形，合計共有2379人被捕，其中有750人在18歲以下，引發輿論譁然。對此，有港學生領袖控訴，警方在執法時會「挑人抓」，刻意針對年輕人施加白色恐怖。

據《美國之音》報導，港府10日召開記者會，公布6月反送中運動爆發以來政府的執法情形，政務司司長張建宗指出，在過去4個月內合計共逮捕2379人，其中750人在18歲以下、104人在16歲以下，張呼籲父母及老師應介入勸導青少年不要採取非法或暴力舉動，以免影響未來。

然而，這項數據看在香港中文大學學生會外務副會長呂天忻眼中，卻是滿滿的不平。她說，中文大學至今有32位學生被捕，自己身邊很多朋友或同學也被捕甚至遭控暴動罪，令人痛心。

呂天忻說，「14歲的青少年被警方以實彈襲擊，還要被控暴動罪，一個14歲的孩子能對全副武裝的警察造成什麼傷害呢？」

全港中學生罷課召集人「Zack」在受訪時則指控，警方在鎮壓、清場的過程中，往往針對體質弱小的中學生，或是刻意截查戴口罩的學生，質疑港警「刻意製造白色恐怖」。

他強調，現在情況（對青少年）相當危險，因為警察無差別地針對青少年學生，這就是一種白色恐怖。

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