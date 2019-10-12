英政府倡電子菸取代傳統菸！網紅：美國根本平行時空

2019-10-12 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國YouTuber庫利（Matt Culley）近日觀察到，在美國被大肆禁止的電子菸，到了英國卻安然無恙，英國不但沒有頻繁傳出吸食電子菸致死的案例，政府還鼓勵民眾以電子菸取代傳統菸草，更有醫院已允許電子菸公司在院內開設商店。

據《Vice News》報導，庫利因工作需頻繁往來英美兩國，他發現，走在倫敦街上就像身處在影集《陰陽魔界The Twilight Zone》一樣，抽電子菸的人口相當多，社會對於電子菸的態度也很正面，與美國對比根本是「平行時空」。

當地醫院在7月時，為了減少民眾吸食傳統香菸，開放讓電子菸商在醫院內設立商店，當地人認為，電子菸不會產生異味，也不會引發許多傳統香菸產生的問題，更能作為菸癮人士戒菸前的過渡期。

庫利表示「在美國，人們會走進電子菸商店痛罵老闆殺人，真的太誇張了」，美國全境疑因電子菸造成的危害已傳出1千多例，但反觀英國，卻看不到一樣的「恐怖」，甚至沒人在談論這件事。

報導提到，英國自2016年開始遵循《歐盟菸草製品指示》，限制菸商廣告和電子菸油內的尼古丁含量，而美國食品藥品監督管理局（FDA）近來仍致力於下架全美電子菸產品，但英國政府卻能有效運用法規和實施監督，確保電子菸尼古丁含量在20毫克以下，與美國相比，大型電子菸商JUUL pods產品中尼古丁含量有時甚至高達每毫升59毫克。

美國醫藥教授、菸草專家羅杜（Brad Rodu）指出，英國與美國的不同在於，美國習慣把健康議題喊成「道德運動」，加上官僚主義深植，他直言「美國的國會不是不懂菸草歷史就是雖知道卻無視它」。

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