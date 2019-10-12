美女主播報戰爭新聞 4歲萌兒亂入討抱

2019-10-12 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕《美國國家廣播公司》國防特派記者庫比（Courtney Kube），9日報導土耳其攻打敘利亞庫德族的新聞時，4歲兒子萊恩（Ryan）竟然亂入直播現場，導播靈機一動趕緊將圖卡插入畫面，讓這起直播意外圓滿落幕。

綜合媒體報導，庫比當時在播報土耳其出兵敘利亞攻擊庫德族的新聞，畫面右下角突然跑出一個小男孩，對著庫比撒嬌討抱，庫比只能尷尬一笑，向鏡頭前的觀眾道歉，「不好意思，我的小孩跑進新聞直播現場」；導播也快速地切入土耳其與敘利亞邊境的地圖，挽救了這個意外插曲。

根據外媒報導，在畫面播出之後，庫比的同事記者亞曼達（Amanda Macias）讚賞地表示，「證明庫比是位勤奮的記者，要忙著帶小孩還能每天完成新聞工作」。

而多年前也曾發生過小孩亂入新聞的例子，韓國釜山大學政治學副教授凱利（Robert Kelly），在2017年接受英國《BBC》視訊訪問時，兩個小孩出現在其身後意外成為畫面焦點，讓外媒不禁戲稱，「昔有BBC爸爸，今有MSNBC媽媽」。

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