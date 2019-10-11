「太空漫步第一人」前蘇聯太空人列昂諾夫辭世 享壽85歲

2019-10-11 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯蘇聯時期成為「太空漫步第一人」的太空人列昂諾夫（Alexei Leonov）在當地時間11日於莫斯科逝世，享壽85歲。列昂諾夫為蘇聯第1批太空人，美蘇「太空競賽」期間，他在1965年3月18日的「上升2號任務」中締造歷史，不僅成為史上首位出艙行走的太空人，一生中曾2度榮獲俄羅斯最高榮譽「蘇聯英雄」頭銜。

綜合外媒報導，列昂諾夫1957年自空軍官校畢業後，於1960年3月被選為蘇聯第1批20名太空人之一，在1965年3月18日因在「上升2號任務」中，冒險離開太空艙，在太空中待了12分鐘後，才藉由與太空艙相連的繩索，回到艙內，成為「史上第一位太空漫步者」為俄羅斯在「太空競賽」贏得勝利。

據報導，列昂諾夫在此次任務後首次榮獲「蘇聯英雄」頭銜，並成為蘇聯太空人隊的副指揮官，隨後，他在1975年7月17日完成阿波羅-聯盟計劃的19號任務後，第2次獲得「蘇聯英雄」殊榮。美蘇間的「太空競賽」隨該計畫落幕後，列昂諾夫持續從事太空人訓練，最後在1992年退役。

據俄羅斯媒體報導，列昂諾夫是蘇聯第1批的第11號太空人，與在1961年4月成為「上太空第一人」的加加林（Yuri Gagarin）不僅同期，還十分要好。

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