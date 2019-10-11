全球最大3D列印船下水 霸氣創3項金氏世界紀錄

2019-10-11 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大3D印表機印製的列印船3Dirigo，昨（10）日在美國緬因州歐羅諾鎮（Orono）公開亮相，並於當天下水航行，這艘世界最大的3D列印船亮相後，緬因大學（The University of Maine）一舉獲得3項金氏世界紀錄！

綜合媒體報導，這艘由世界最大3D印表機製造的列印船3Dirigo，長25英尺（約7.6公尺），重達5000磅（約2268公斤），製作成本約4萬美元（約新台幣124萬），Dirigo是緬因州的拉丁文座右銘，意思為「我領導」（I Lead）。3Dirigo昨（10）日在緬因州的歐羅諾鎮舉行揭幕與下水典禮，有多達250位企業界、軍事和政府代表出席。

根據外媒報導，製作3Dirigo的全球最大型3D印表機昨天也在現場展示，該印表機長70英尺（約21.3公尺），每小時可吞下500磅（約226.8公斤）塑料聚合物顆粒，3Dirigo是這座3D印表機於72小時內不間斷、一體成行列印而成。在3Dirigo與3D印表機一同亮相後，金氏世界紀錄已證實，緬因大學一共獲得3項世界紀錄，分別是「世界最大原型聚合物3D印表機」、「世界最大3D列印實體」以及「世界最大3D列印船」。

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