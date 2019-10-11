習近平與莫迪展開非正式峰會 喀什米爾議題成焦點

2019-10-11 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平與印度總理莫迪11至12日展開非正式峰會，會中最敏感話題莫過於喀什米爾議題。

《德國之聲》報導，印度外交部表示，雙邊將就深化夥伴關係交換意見，然而印度廢除喀什米爾特殊憲法地位，引起中國不滿，聲稱其損害中國主權。報導指出，習近平先前會見巴基斯坦總理時曾強調，支持巴國「核心利益」，並在聯合國大會上支持巴國對喀什米爾議題的觀點。

報導表示，中國和印度有領土問題，而印度與巴國則在喀什米爾有領土爭端，至今印度、中國、巴基斯坦都控制了喀什米爾的不同區域。

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