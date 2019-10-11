日氣象廳評哈吉貝61年來最恐怖颱風 地鐵、新幹線明多班停駛

2019-10-11 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風哈吉貝朝著日本前進，日本氣象廳今天表示，哈吉貝的威力強勁，恐是這61年來最恐怖的颱風，呼籲民眾要注意。因應哈吉貝來勢洶洶，日本關東地區也開始警戒，地面交通、鐵路更有多數將在明（12）暫停營運，尤其是市中心的地鐵，赴日旅客須多加注意。

據日本廣播協會（NHK）報導，因哈吉貝颱風威力強勁，不僅造成多班航班取消，在關東地區也恐造成強烈風雨，因此在稍早多個地面交通運輸系統，紛紛發布停駛消息。

在新幹線部分，JR東海新幹線將從12日清晨開始停止多個班次，尤其是從東京至名古屋之間的列車會進行全天停駛。JR西日本也宣布，新大阪往返博多方向車次，將從明日上午10點半起全面停駛。

JR東日本公司表示，首都圈、靜岡縣的部分地區的鐵路路線，12日9時以後陸續停駛。東北、山形、秋田、北陸、上越12日11時以後出發的各列新幹線列車減班後停駛。

在首都圈的私營鐵路部分，東京地下鐵公司、小田急電鐵公司已決定在12－13日停駛。其他鐵路公司也將可能在這期間停駛，預計稍晚公布，並提醒民眾出門前先查詢這些鐵路公司的官網或SNS訊息確認最新動態。

而羽田機場往返東京的單軌列車，也因應哈吉貝襲來，將於12日下午4時停止營運；13日上午將檢查相關設施，再決定是否營運。

駐日經濟文化代表處今日也發出公告，呼籲國人赴日旅遊時須注意航班狀況，從今起3日東京成田機場及羽田機場、大阪關西機場、名古屋中部機場等機場陸續有班機停飛或延遲之情況，建議國人赴機場前務必確認搭乘航班是否有延遲或停飛情況。

NHK報導，日本氣象廳預報課長梶原靖司今上午也召開記者會說明哈吉貝動向，表示颱風正朝日本撲來，12日可能從東海或關東地區登陸，除了帶來大風大浪之外，關東地區也要預防超級豪大雨。

梶原靖司表示，12日至13日間，西日本到東北可能會出現大範圍地區的強風豪雨，海面風浪也很高，推估將出現破紀錄的狂風和降雨量。日本氣象廳也將發布大雨特報，且哈吉貝颱風可能堪比1958年9月重創伊豆、關東地區的狩野川颱風，呼籲民眾做好防颱準備，並遵守疏散警告。

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