婦女吃「避孕藥」調經治血崩 不到3個月因副作用病逝

2019-10-10 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國肯特郡（Kent）46歲的沃爾頓（Susan Walton）日前因生理期大量出血就醫，當時醫師開了複合口服避孕藥讓她「調經」， 但她開始服藥不到3個月，某天突然於家中昏倒，送醫後被檢查出罹患肺栓塞引起的心肺衰竭，最後不幸身亡。

綜合外媒報導，去（2018）年5月沃爾頓的醫生讓她使用複合口服避孕藥悅己（Yasmin）治療異常出血，沒想到她服藥不到3個月，某天被發現昏倒在家，送醫後，被檢查出罹患肺動脈被血塊堵塞的「肺栓塞」，隨後因引發「心肺衰竭」，才入院沒幾天，在同年7月26日宣告不治。

據報導，沃爾頓的家人至今仍無法接受她的猝逝，她的丈夫傑洛米（Jeremy）如今希望能以妻子的例子，提醒大眾「複合口服避孕藥」對每個人存在不同程度的風險，希望悲劇不要再發生。

據醫學研究，悅己等複合口服避孕藥包含複合雌激素和孕激素，除有避孕效果，也常被用來「調經」，但並不建議35歲以上的女性服用，因有較高機率引發心肌梗塞、深層靜脈血栓或肺栓塞等心血管疾病；除了年齡，目前已知的風險因子還包括吸菸、肥胖、家族病史等。

醫療辯護聯盟（MDU）針對此案表示，該名醫生開「悅己」來調經本身是合理的，雖存在致血栓風險，但能有效幫助病人改善經期異常症狀，但有另名醫生賓特（Alastair Bint）指出，無論是基於沃爾頓的體重或年齡都不應該服用具有「較高風險」的悅己，且沒有證據能證明該名醫師有事先告知沃爾頓其中的風險。

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