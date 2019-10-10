崩潰！NBA上海賽開打前 中國球迷怒撕近7萬元球票洩恨

2019-10-10 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕NBA籃網隊對戰湖人隊的中國上海熱身賽，今晚7點30分照常開打，儘管賽前媒體聯訪遭取消，場外也因為「莫雷事件」湧入大批中國球迷高舉各種髒話布條，攻擊火箭隊總管莫雷與NBA總裁席爾瓦，但這件事情卻延燒不止，今天還有中國球迷上傳自己撕掉球票的影片洩恨。

美國職業籃球聯賽（NBA）與中國的關係近日掀起話題，因火箭隊總管莫雷在個人社交媒體上貼出圖片，「FIGHT FOR FREEDOM（爭取自由）」、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港），觸怒中國球迷，接著席爾瓦也無懼壓力表示，「毫無疑問，莫雷的發言導致龐大的經濟損失和嚴重後果，但我仍支持莫雷擁有言論自由，他有發表不同政治觀點的權利」。強調言論自由和包容性是NBA長久價值，堅拒對此致歉。幾次事件後讓中國震怒，開始以各種手段抵制NBA。

一名叫劉陽的中國知名網紅，昨天貼出自己上網買黃牛票的影片，說自己花了1萬6000元人民幣（約6萬8000元新台幣）買到上海球賽的球票，直言看這場球賽是自己今年最期待的一件事，沒想到會爆出了「莫雷事件」。

劉陽說，「我特別希望NBA能有人站出來好好道歉！結果NBA總裁竟然說了那些話，這讓我非常、非常、非常的心痛，我了解到他們根本不了解我們的想法」。

劉陽說，自己撕球票的行為，不是要逼迫那些和他一樣買了球票的球迷，他說，「他們都是同胞，花了這麼多錢，沒有人為他們的損失買單」。接著說，很多人都把這次看球賽當作與NBA的道別，說完就面色凝重地將球票撕毀。

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