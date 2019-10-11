外星人傑作？哥斯大黎加「巨型石球」 直徑誤差低於1％

哥斯大黎加巨型石球（Stone spheres of Costa Rica）自1930年曝光後，至今已有300多顆在哥國境內被發現，完美球形展現出極高的工藝技巧，許多人推測，這些「巨人的彈珠」可能是外星人的傑作。（圖擷取自Twitter「♆世界の謎♆」）

2019-10-11 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕位於中美洲的哥斯大黎加巨型石球（Stone spheres of Costa Rica），自1930年曝光後，至今已有300多顆在哥國境內被發現，石球直徑誤差不超過1％，完美球形展現出極高的工藝技巧，因此有許多人推測，這些「巨人的彈珠」可能是外星人的傑作。

綜合媒體報導，「哥斯大黎加巨型石球」最早於1930年被美國聯合水果公司（United Fruit Company）挖出，之後各界稱之為「秘境石球」，經科學測量發現，這些石球與「百分之百的球體」僅有2英吋的偏差（約5.08公分），可謂是「近乎完美的球體」，但至今為止都無人知曉石球的功能，並被戲稱為「巨人的彈珠」。

根據報導指出，考古學家認為石球應該是在公元前1500至200年之間製成，自1930年出土至今，哥斯大黎加境內已發現300多顆石球，這些石頭球體大小不一，直徑涵蓋幾英吋到6.5英呎（約1.98公尺），最重的可達15噸重。

由於石球的製作難度很高，對現代人來說也需要高端的技術、工具和測量儀器才能製成，另外，哥國當地的印地安人流傳有關於「外星人帶來石球」的傳說，許多研究超自然的人士也推測，秘境石球可能和外星人脫不了關係。

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