超狂！俄國富豪演講大撒幣 天降「60萬發財金」

2019-10-10 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯富豪里巴科夫（Igor Rybakov）近日出席「Synergy 2019全球經濟論壇」，將演講費十分之一的2萬美元（約新台幣60萬元）全換成1美元鈔票，從天撒下送給在場聽眾，里巴科夫於現場喊話，「希望以這種方式鼓勵創業」。

綜合媒體報導，俄羅斯富豪里巴科夫7日在「Synergy 2019 全球經濟論壇」演說，他不僅在會上分享自己的成功之道，還於現場大撒1美元的「鈔票雨」，里巴科夫對聽眾們說，「當年我爸給了我1美元的『門票』，現在我要將它傳遞給你們，我一場的演講費是20萬美元（約新台幣600萬元），因此我在這裡送出2萬美元回饋給大家。」

根據報導指出，現年47歲的里巴科夫是「TechnoNICOL」創辦人，是俄羅斯最大的屋頂、隔熱材料與系統的製造商，個人資產高達13億美金（約新台幣400億元）。里巴科夫7日在論壇現場撒下2萬美金鈔票時說，當年他爸爸給他1美元創業，教他要用「錢滾錢」的方式，叮囑賺到錢後也要記得回饋社會，因此，他希望用這種方式鼓勵年輕人創業並取得成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法