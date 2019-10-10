NBA風波延燒 華爾街日報：中國道歉儀式被破壞

2019-10-10 19:03

〔中央社〕中國抵制NBA風波越演越烈，「華爾街日報」專文指出，以往外國企業「傷害中國人民感情」後，要按規行事的「道歉儀式」在這次風波中遭到嚴重破壞，北京得不到NBA的道歉回應。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）昨天刊出專文分析，過去許多外企向中國低頭道歉，幾乎不會受到自己國內關注，但美國職籃NBA本身有著舉足輕重的影響力，這次風波讓北京的強硬策略被平日鮮少關注亞洲地緣政治的美國民眾注意到。

事情越演越烈，也是因為NBA迅速意識到不能低頭讓步。

NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）4日發文支持香港「反送中」示威者，雖然後來刪除貼文，但已引發中國強烈抗議。

NBA先在7日發布聲明：「我們對休士頓火箭隊總經理摩瑞發表的不當言論感到極其失望，他無疑已經嚴重地傷害了中國球迷的感情。」聲明旋即在美中兩國引發反彈。

由於向北京低頭，NBA在美國國內遭到責罵，這份聲明被美國政治人物視為道歉，即便聲明遠遠沒有達到中國的道歉標準，同時聲明也沒能滿足中國官員。

但NBA總裁席佛（Adam Silver）7日拒絕道歉，他還說支持摩瑞表達言論自由，直接站在中國設想的企業或個人道歉劇本的相反方向。

中國外交部發言人耿爽則在8日例行記者會表示，NBA「清楚知道應該怎麼說、怎麼做」。

美中貿易談判前夕，美國總統川普昨天下午首度回應這個議題，他說會對這件事保持觀望，「他們必須解決自己的處境」。

以往外企尋求緩和緊張情勢，都會在社群媒體上懺悔，或讓執行長飛到中國親自安撫企業的監管單位。

洛杉磯湖人與布魯克林籃網今晚要在上海進行NBA熱身賽，席佛及NBA高層早在昨天就抵達上海參加一連串熱身賽相關的預定行程，但不清楚北京當局的代表是否願意見他。

NBA發言人指出，她不知道籃網與湖人今天在上海的比賽狀況相關資訊。當地轉播單位和贊助商已紛紛取消比賽轉播或撤資，球員與球迷的見面會和球隊記者會也被取消。

富特集團（Foote Group）駐上海負責公關事務主管利西奧（Philip Lisio）表示，危機發生時的重點是，持續與中國政府官員對話並尋求達成協議的範圍。

位於上海的公關公司AsiaMedia總經理克蘭利（Patrick Cranley）則說：「懺悔，你將獲得寬大對待。不懺悔，你會受到嚴厲對待。這是中國化解衝突文化的一環。」

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）助理研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）表示，當北京當局特別針對特定企業後，企業並沒有太多能改變命運的選擇，她建議不要為此道歉。

馬曉月還說：「我告訴企業的是，這實際上與你無關。這攸關更重大的問題。你只是不幸被選上。」

不像其他比較幸運的企業，NBA無法悄悄道歉且在不被國內注意的情況下脫身，尤其是摩瑞支持香港示威者引發了國際危機。

專文最後提到，種種的危機延燒，讓北京對於企業界表達意見的不寬容態度變得更加直接了當，過去或許能暗中解決，但但現在不同以往，尤其是涉及香港問題，這正是NBA本週所遇到的情況。

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