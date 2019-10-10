南方四賤客諷器捐 中國稱器官移植量亞洲第一、技術又好

2019-10-10 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國卡通「南方四賤客」（South Park）近日因中國官方抵制而發出「超酸」道歉聲明，並用英語諧音暗諷中國器官移植等事。而中國官方竟也公布報告，表示中國器捐移植數量為居世界第二、技術也很好。

「南方四賤客」以黑色幽默聞名，但因近期播出內容諷刺中國言論自由等問題，遭中國官方抵制、網友撻伐。事後「南方四賤客」再發「道歉聲明」狠酸中國，其中「sorghum harvest」（高粱大豐收）與「organ harvest」（器官摘取）發音相似，暗諷中國政府對政治犯或死刑犯採集器官惡行。

而中國國家衛生和健康委員會竟在昨日（9）的「國家衛生健康委員會」新聞稿上表示，中國器官捐贈及移植數量均位居世界第2位，亞洲第1位，其中87.97％器官來自公民逝世後捐贈，另外12.03％來自親屬間活體捐贈。

報告中還表示「建立了公平、高效的人體器官捐獻與移植工作體系」，且截自2018年底，已成立106個人體器官獲取組織（OPO），捐贈器官突破5.2萬個。

其中官方還稱，包括肝臟、心臟、肺臟等重大器官的移植，中國成功移植的數量位居前列，且心肺、胰腎等器官聯合移植技術達到國際水平，而患者在受移植後，生存率已與國際持平。

雖中國官方宣稱自2015年已停止使用死刑犯器官，但據台灣國際器官移植關懷協會調查發現，中國「活摘」良心犯以及移植死刑犯器官的行為仍在持續。

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