槓上NBA 外媒深度分析：最大輸家還是中國

2019-10-10 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA與中國之間為了言論自由以及挺港議題開戰，全面上升至政治層面，中方還祭出諸多抵制意圖逼迫NBA道歉。對此，有外媒綜合各方專家的言論分析指出，本次事件的最大輸家還是中國。

根據美國《自由亞洲電台》報導，NBA的中國市場價值約40億美元（約新台幣1230億元），該聯盟於2017－18賽季在全球取得的80億美元（約新台幣2460億元）利潤中，約有1成來自中國，而中國央視及騰訊現已宣布停播NBA季前賽，包含淘寶在內的電商也陸續下架NBA相關產品，若持續下去勢必對NBA收益帶來重大影響。

美方損失金額雖高 與全球收益相比相當有限

不過《自由亞洲電台》也指出，若單純以數字來看，美方短期損失的金額雖高於中方，但若與NBA及球員在全球獲得的收入相比，此一損失又相當有限。

至於中方的損失，由於騰訊網3個月前才與NBA續約，以15億美元（約新台幣460億元）的價格購得2020至2025年NBA在中國的獨家數字媒體轉播權，但在雙方爭端未平的狀態下，已有大批用戶開始退款，若情勢惡化，騰訊將面臨重大損失，最慘恐全額打水漂。

中國NBA產業鏈既深且廣 國有、民企恐受重大損失

除騰訊外，由於NBA深耕中國多年，該國受影響的產業鏈範圍既廣且深，包括多年直播NBA賽事的中國官媒央視、專業籃球網站虎撲及與NBA合作的上下游產業，皆會受到嚴重衝擊，若算上與NBA球星合作的中國品牌，許多運動品牌、飲料及電子產品也終將蒙受巨大損失。

此外，由於NBA在中國市場具有絕對獨佔性，事件爆發後已導致球迷嚴重分裂，美國資深媒體人畢夏普（Bill Bishop）接受《法新社》訪問時直言，「中國不可能全面封鎖NBA，因為終將導致社會不穩定」。

中國軟實力輸出受挫 貿易戰走向市場需求

《自由亞洲電台》進一步指出，若雙方敵對的情況持續惡化，除了中國國有及民間企業遭受損失外，中國軟實力輸出亦將面臨重大挫折，「美國民主、共和兩黨議員已透過多項管道對中國方面表達嚴厲譴責」，中國若一意孤行，雙方衝突的狀況還可能惡化至國際級別。

美國華府「信息與戰略研究所」所長李恆青表示，在美中面臨貿易爭端的狀況下，中國對美國的需求更大，這點影響了雙方後續爭端的整體走向，「在中國經濟到了一塌糊塗的狀態時，習近平可能無法全面封鎖NBA」。

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