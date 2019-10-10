今年夏天熱翻！北半球29國出現近400筆歷史新高溫

2019-10-10 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天歐洲地區飽受熱浪之苦，從5月1日至8月30日為止，共有29個國家打破近400項高溫紀錄，至少觀測到1200次當月新高溫。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，美國氣候研究組織「伯克萊地球」（Berkeley Earth）分析全球數千個擁有40年觀測歷史的氣象站後發現，儘管部份數據尚未由氣象機構檢查修正，但今年5-8月期間一共出現了1200次當月高溫紀錄，一共29個國家打破共396項高溫歷史紀錄。

這些歷史紀錄有1/3出現在德國，法國與荷蘭緊追在後，美國也出現逾30多項新高，日本亦有10項歷史新高氣溫紀錄，「伯克萊地球」首席研究員羅德（Robert Rohde）告訴BBC，「歐洲某些測站的氣象觀測歷史可以追溯到150年前，但仍創下歷史新高。」

羅德警告，隨著全球暖化，氣象站高溫紀錄變成更容易刷新「過去，每年約有2%的氣象站創下高溫紀錄，但2019年，已經出現5%甚至或更多的氣象站刷新歷史紀錄。」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，今年7月是自1880年有紀錄以來最炎熱月分，打破140年來氣象紀錄，原紀錄是2016年7月，而史上最熱7月前10名，有9個出現在2005年後。

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