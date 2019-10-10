政客注意！未履行政見 他被綁在車尾拖行遊街示眾

墨西哥一名鎮長因為沒有兌現政見，遭民眾拖行遊街。（圖擷自Tinta Fresca Chiapas推特）

2019-10-10 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕不少政客總是在選前端出政見牛肉，當選後卻往往不會實現，但如果在墨西哥這樣做可能要小心一點了！恰帕斯州一名鎮長赫南德斯（Jorge Luis Escandón Hernández），因為未履行政見就被村民綁在車子上拖行遊街示眾。

據《BBC》報導，選民們希望赫南德斯兌現競選承諾，維修城鎮內的一條道路，4個月前就曾找上鎮長理論卻撲空，當時民眾氣得砸毀赫南德斯的辦公室。

這次鎮民終於在辦公室堵到赫南德斯，隨即七手八腳地將其拖出來綁在車上拖行，警方得知此事後差點嚇傻，派出數十名警察攔停車輛並救出鎮長，警民雙方之間的混戰導致數人受傷。

赫南德斯雖然在馬路上被拖行，但傷勢並不嚴重，他強調自己一定會對涉案民眾提告綁架和謀殺未遂等罪嫌。

墨西哥地方政府官員遭毒梟襲擊的事件層出不窮，但因為沒兌現競選承諾而被攻擊的狀況相當少見。

相關影片請見：

UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas （@tinta_fresca） 2019年10月8日

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