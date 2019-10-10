保護人權舉世公認？ 中官媒批美在新疆議題上「興風作浪」

2019-10-10 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族人權議題不斷浮出檯面，美國近日也以人權為由，將海康威視等28家中企與機構列入貿易黑名單。對此，今日中國官媒《人民日報》在海外版頭版刊文，稱中方在人權保護上舉世公認，要求美國「糾正錯誤」。

美國8日以「協助政府侵犯人權」為由，再增列包括海康威視等8家中國企業至貿易黑名單當中，即刻禁止這些公司向美國企業購買零件機組，不僅會影響這8家中企本身，也對其供應商、顧客及融資方造成重擊。

對此，中國官媒《人民日報》海外版頭版今日刊出「奉勸美國立即糾正錯誤」一文，指稱美國一直就「新疆問題」不斷興風作浪，更是汙衊中國的新疆政策，還試圖干涉中國內政。

報導中還指控美國對海康威視等中企與機構列入貿易黑名單，進行出口限制是在「拉黑」，並表示中國在保護人權和反恐、去極端化方面成績「舉世公認」。但報導從未提及再教育營，並以「教培中心」指稱其目的在於防微杜漸、治病救人、挽救恐怖主義等，並稱此策完全符合中國法律，更受到2500萬新疆各族人民支持。

文中更指控美國嚴重干涉中國內政，重申新疆純屬中國內政，任何國家無權干涉，且新疆根本不存在美國指稱的人權問題，要求美方立刻糾正錯誤，撤銷有關決定。並強調中國將採取措施維護國家主權。

新疆維吾爾族人以及穆斯林族群不斷傳出遭中國政府迫害等消息，包括實施再教育營等消滅其文化、語言和思想改造等課程，中國官方從未承認此舉，更認為再教育營可以讓中華民族共榮。

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