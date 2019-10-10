香港抗爭者豎起我國國旗 對抗中國「吸血鬼見到十字架」

2019-10-10 07:51

《Freedom HONG KONG》團體製作精美的宣傳網頁，提醒全世界中國是如何壓迫香港。（圖翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府與香港民眾的抗爭仍在持續，《Freedom HONG KONG》團體製作精美的宣傳網頁，提醒全世界中國是如何壓迫香港，並發布公開信，「如無意外，在你們看到此文時，香港到處已經樹（豎）起青天白日滿地紅旗。」

《Freedom HONG KONG》在宣傳網頁上直言「今日香港，明日世界？」批評中國滲透香港政商界，破壞港人的自治權。經濟方面，該網頁指出，中國利用香港的自由市場滲透不同企業，並為了極權統治吸金，香港市場已不再那麼自由。

《Freedom HONG KONG》還放出了公開信，內容說「如無意外，在你們看到此文時，香港到處已經樹（豎）起青天白日滿地紅旗。」信中表示，這並非對黨國有幻想，或是想要台灣人無償幫助香港，而是為了展現對抗北京的意志，並重現九七前，香港雙十節會有旗海的自由回憶。

《Freedom HONG KONG》說，中國政府很討厭這面旗，「如同吸血鬼見到十字架」，信中感嘆，香港正在進入白色恐怖，重覆台灣的過去，「當行政長官一人的意志已可改變全港法律，議會完全被架空，一切產權與人身自由沒有保障時，獨裁的白色恐怖時代已經來臨」，但台灣的前輩讓他們看到黑暗中的曙光。公開信文末也向史明致敬。

《Freedom HONG KONG》在宣傳網頁上直言「今日香港，明日世界？」（圖翻攝自《Freedom HONG KONG》網頁）

網頁批評中國滲透香港政商界，破壞港人的自治權。（圖翻攝自《Freedom HONG KONG》網頁）

公開信提到，抗爭者將拿青天白日滿地紅旗。（圖翻攝自《Freedom HONG KONG》網頁）

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