德國猶太會所槍擊案 凶嫌疑係極右派反猶分子

2019-10-10 04:44

〔中央社〕德國東部城市哈雷一座猶太會所外今天發生槍擊案，造成2人喪命，警方證實逮捕涉嫌犯案槍手。總理梅克爾譴責這起事件，內政部長賽賀佛則表示，凶嫌疑因極右派反猶動機犯案。

警方發言人告訴法新社：「凶嫌已經被捕。」他又說，這名男子因傷「正接受治療」。

這起槍擊案發生在哈雷市（Halle）一座猶太會所外，而且正值猶太「贖罪日」（Yom Kippur），這是猶太教一年當中最神聖日子，震撼德國的猶太人社群。

梅克爾迅即透過發言人譴責這起暴行，並前往首都柏林市中心一座歷史性的猶太會所，參加為哈雷受害者舉行的祈禱會。

賽賀佛（Horst Seehofer）發布聲明說：「根據我們現在所知資料，必須假設這至少是起反猶太攻擊事件。」他又說：「當地聯邦檢察官表示，有足夠跡象顯示，犯案動機可能出於右翼極端主義。」

路透社報導，凶嫌今天犯案前曾在網路上發布反猶太人聲明。網路上流傳的影片顯示，一名剃光頭的男子坐在停在路邊的車子裡，以不流利的英語朗讀簡短的聲明，批評猶太人和女性主義。

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）旗下影音串流平台Twitch表示，凶嫌犯案時曾拍攝影片，上傳這個平台。

德國多家媒體報導，凶嫌應是單獨犯案，有一名女子在猶太會堂外遭他殺害，附近一家烤肉店則有一名男子遇害。

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