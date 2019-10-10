諾貝爾化學獎得主：當初鋰電池賣不出去很痛苦

2019-10-10 01:19

〔中央社〕日本學者吉野彰及另兩位英美學者因為對研發鋰離子電池貢獻卓著，今天共同榮獲2019年諾貝爾化學獎。吉野回憶說，開發出鋰電池後起初3年都賣不出去，身心很沉重、備受折磨。

71歲的吉野彰（Akira Yoshino）、97歲的古德諾（John Goodenough）、77歲的惠廷安（Stanley Whittingham），因為研發鋰離子電池做出重大貢獻，今天榮獲2019年諾貝爾化學獎。

日本放送協會（NHK）報導，在被告知榮獲諾貝爾化學獎後，吉野今天在位於東京都千代田區的化學大廠旭化成總社召開記者會。他說：「我很興奮，我在此向大家報告，我成功獲得今年的諾貝爾化學獎，今年鋰電池與環保相關問題被選為得獎對象，我感到很高興，相信這對年輕研究人員是一大激勵，真的很感謝。」

吉野透露，得知獲獎後不久，他打電話聯絡妻子，因沒太多時間講電話，只告訴妻子「決定了喔」，他妻子驚嚇不已。

吉野說：「像是鋰電池這種裝置類研究，一直都輪不到得獎機會，但如果時機到來的話，絕對可以獲獎。沒想到竟然真的就得獎了。很久以前就聽說如果諾貝爾獎快公布前，會有電話打進來，原本在想斯德哥爾摩那邊的人可能不知道我是誰，但他們真的調查得很詳細。」

吉野表示，昨天是透過網路觀賞諾貝爾物理學獎揭曉，內心想「明天如果我的名字會被叫到，該有多好」。不過，今天被宣布獲獎一事太突然，如今他覺得不知所措的成分比高興成分強。

有關今後展望，吉野認為，鋰電池能蓄電是最基本功能，如果普及的話，發電技術就更容易普及。身為研究人員，思考今後要與再生能源做結合，一定要利用新的發電系統才行。

在記者會上，被問到共同獲獎的美國德州大學教授古德諾時，吉野表示，已超過90歲的古德諾仍在德州大學從事最尖端研究，自己一年約一次在美國德州會晤古德諾，而古德諾把自己當兒子般疼愛。

吉野說，開發鋰電池後起初3年完全賣不出去，精神上、肉體上壓力都很很大，但他覺得自己是幸運的人，鋰電池與IT（資訊科技）革命一起成長，今後重要的是，對於環境問題，鋰電池是否能提供適當解決方案。

吉野說，鋰電池問世後，廣泛被應用於手機，但他本身對手機有抗拒感，直到最近並沒把手機帶在身邊。手機這種很方便的工具，鋰電池發揮了作用，這是無庸置疑的。

吉野在記者會上言及他很憂心目前的大學狀況。完全朝著目標去做有用的研究，以及大學老師懷抱好奇心、朝探究真理邁進的基礎研究，是學問的「雙輪」。尤其是基礎研究有可能發現出乎意料成果，當今的日本，說得嚴格點，還處在半途徘徊中。

有關鋰電池的未來展望，吉野認為應用於電動汽車等勢必會有更多進展，如果要將鋰電池應用於新用途、新領域時，必須進行技術改良，但關於鋰電池還有很多未知事項。

他說，之所以喜歡化學，是因小學3、4年級的班導師曾建議他閱讀一本書，內容記載著蠟燭為何會燃燒、蠟燭火焰為何變黃等。

被問到成功的理由時，吉野表示，一定要有柔軟性與執著心這兩項。

吉野生於大阪府吹田市，於京都大學大學院（研究所）畢業後，進入旭化成，除了擔任電池研發部門負責人以外，前年也開始在名城大學擔任教授。

日本歷屆諾貝爾獎得主當中，目前包含取得美國國籍的日本人在內，吉野是第27人。上一次獲得化學獎者是2010年得獎的鈴木章與根岸英一。吉野是第8位拿到諾貝爾化學DF5F2D01.CAP [IN] 10/10/19 01:14:24諾貝爾化學獎得主：當初鋰電池賣不出去很痛苦〔中央社〕日本學者吉野彰及另兩位英美學者因為對研發鋰離子電池貢獻卓著，今天共同榮獲2019年諾貝爾化學獎。吉野回憶說，開發出鋰電池後起初3年都賣不出去，身心很沉重、備受折磨。

71歲的吉野彰（Akira Yoshino）、97歲的古德諾（John Goodenough）、77歲的惠廷安（Stanley Whittingham），因為研發鋰離子電池做出重大貢獻，今天榮獲2019年諾貝爾化學獎。

日本放送協會（NHK）報導，在被告知榮獲諾貝爾化學獎後，吉野今天在位於東京都千代田區的化學大廠旭化成總社召開記者會。他說：「我很興奮，我在此向大家報告，我成功獲得今年的諾貝爾化學獎，今年鋰電池與環保相關問題被選為得獎對象，我感到很高興，相信這對年輕研究人員是一大激勵，真的很感謝。」

吉野透露，得知獲獎後不久，他打電話聯絡妻子，因沒太多時間講電話，只告訴妻子「決定了喔」，他妻子驚嚇不已。

吉野說：「像是鋰電池這種裝置類研究，一直都輪不到得獎機會，但如果時機到來的話，絕對可以獲獎。沒想到竟然真的就得獎了。很久以前就聽說如果諾貝爾獎快公布前，會有電話打進來，原本在想斯德哥爾摩那邊的人可能不知道我是誰，但他們真的調查得很詳細。」

吉野表示，昨天是透過網路觀賞諾貝爾物理學獎揭曉，內心想「明天如果我的名字會被叫到，該有多好」。不過，今天被宣布獲獎一事太突然，如今他覺得不知所措的成分比高興成分強。

有關今後展望，吉野認為，鋰電池能蓄電是最基本功能，如果普及的話，發電技術就更容易普及。身為研究人員，思考今後要與再生能源做結合，一定要利用新的發電系統才行。

在記者會上，被問到共同獲獎的美國德州大學教授古德諾時，吉野表示，已超過90歲的古德諾仍在德州大學從事最尖端研究，自己一年約一次在美國德州會晤古德諾，而古德諾把自己當兒子般疼愛。

吉野說，開發鋰電池後起初3年完全賣不出去，精神上、肉體上壓力都很很大，但他覺得自己是幸運的人，鋰電池與IT（資訊科技）革命一起成長，今後重要的是，對於環境問題，鋰電池是否能提供適當解決方案。

吉野說，鋰電池問世後，廣泛被應用於手機，但他本身對手機有抗拒感，直到最近並沒把手機帶在身邊。手機這種很方便的工具，鋰電池發揮了作用，這是無庸置疑的。

吉野在記者會上言及他很憂心目前的大學狀況。完全朝著目標去做有用的研究，以及大學老師懷抱好奇心、朝探究真理邁進的基礎研究，是學問的「雙輪」。尤其是基礎研究有可能發現出乎意料成果，當今的日本，說得嚴格點，還處在半途徘徊中。

有關鋰電池的未來展望，吉野認為應用於電動汽車等勢必會有更多進展，如果要將鋰電池應用於新用途、新領域時，必須進行技術改良，但關於鋰電池還有很多未知事項。

他說，之所以喜歡化學，是因小學3、4年級的班導師曾建議他閱讀一本書，內容記載著蠟燭為何會燃燒、蠟燭火焰為何變黃等。

被問到成功的理由時，吉野表示，一定要有柔軟性與執著心這兩項。

吉野生於大阪府吹田市，於京都大學大學院（研究所）畢業後，進入旭化成，除了擔任電池研發部門負責人以外，前年也開始在名城大學擔任教授。

日本歷屆諾貝爾獎得主當中，目前包含取得美國國籍的日本人在內，吉野是第27人。上一次獲得化學獎者是2010年得獎的鈴木章與根岸英一。吉野是第8位拿到諾貝爾化學獎的日本人。（編輯：劉學源）

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