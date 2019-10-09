直擊NBA北京店：門可羅雀 火箭只剩姚明球衣

2019-10-09 19:55

〔中央社〕NBA風波在中國持續延燒，北京民眾仍然一面倒支持「中國原則不容侵犯」的抵制立場，連帶導致北京NBA旗艦店門可羅雀。但姚明的11號球衣，是店內唯一未下架的火箭隊商品。

然而，有北京台灣學生接受中央社記者訪問時認為，中國方面當然有權對NBA的相異言論表達態度，但沒有必要完全封殺NBA。畢竟，中國NBA球迷眾多，全面封殺短期內雖可震懾球團，但中國球迷也一樣受傷。

下午帶外地朋友到王府井逛街的中國青年小趙向記者說，NBA不能因為自己「是美國的」，就用美國的想法「強加於人」，「中國不是能隨便強加的國家」。他的山西朋友小洪則認為，沒有人希望看到NBA被擋在門外，但「國家立場不能動搖」，NBA也不能例外。

針對中國媒體全面暫停轉播NBA賽事，小趙和小洪都表示支持，並認為在這種氛圍下，「國家」必須表達這樣的態度。

在兩人身後不遠處，擁有兩層樓店面的NBA北京旗艦店，是北京市區最熱鬧的商業地段，營業面積達1145平方公尺（約346坪），號稱是美國本土以外面積及規模最大的NBA直屬商店。

但記者今天走訪這家旗艦店，撲面而來的卻是一股冷清氣氛。傍晚是人潮開始湧入王府井商圈的時刻，然而店內的一樓，卻只有記者及另一名客人，加起來還沒有店員多。

此外，受到火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）力挺香港惹惱中國的影響，這家旗艦店內已經看不到火箭隊的商品。唯一保留的，則是中國球星姚明效力火箭隊時代的11號舊式球衣，標價高達人民幣3299元（新台幣約1.43萬元）。

面對攀談，店員不願證實近來店內營收是否受到衝擊，但透露總公司日前的確下令，將火箭隊的各種商品無限期下架。至於為何保留姚明的11號球衣，一名店員則說，「姚明跟這事沒關係吧」。

此外，可能是中國「十一」長假剛過，這家旗艦店內的角落仍然掛著五星旗，連一些人偶的手上也掛著，對照當前中國與NBA的緊張關係，頗具反差。

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