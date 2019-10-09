中國施壓NBA球員？ 學者警告：恐已干涉美國4大自由

2019-10-09 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發布挺港貼文，引發中國抵制。對此，紐約城市大學政治學教授夏明分析，中國政府近年來將「中國市場武器化」的做法是種「玩火」行為，最後將傷害到自己。若中國對NBA球員施壓，更是干涉了美國最重視四大自由之中的言論自由，將引起連鎖反彈。

莫雷日前在推特上貼出有「爭取自由」、「挺香港」字眼的圖片，引發中國官方、民間強烈不滿；在NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表態支持莫雷後，中國更是跳腳大怒，不只中國網民發起抵制火箭隊相關活動，連央視也宣布將禁播NBA賽事。

根據《中央社》報導，夏明受訪時表示，中國歷來在國際爭議當中，常常採用「把中國市場武器化」的做法對抗外國。不過對於這次事件，夏明分析，雖然籃球運動廣受中國民眾喜愛，但中國的籃球實力並非在世界排名的前段班。中國未來想增加競爭力，就需要NBA進入中國，也需要把球員送進NBA，「侮辱NBA將傷害自己」。

此外，夏明認為中國以愛國主義挾市場是種「玩火」行為，將把中國空間越玩越小，其實「世界可以沒有中國，中國不能沒有世界」。

夏明表示，NBA球員靠自己的努力、天賦成名，在公眾中影響力非常大，且這些球員向來有個性，不少人曾公開批評美國總統川普，中國若想對這些球員施加壓力，等於是干涉了美國最重視的四大自由（言論、宗教、免於匱乏、免於恐懼）中的言論自由，將會引起連鎖反彈。

夏明推測，火箭隊接下來可能會對中國善意表示「尊重、理解」等好聽的話，但不會做出「我錯、你對，我以後不會再這麼說」的道歉。夏明指出，美、中之間從政治人物層面擴及民意層面，是火箭隊此次必須顧慮的背景，而運動員尤其該展現其精神，若這次火箭隊向中國單方面道歉，將失去美國人的尊重。

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